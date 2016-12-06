Bu bitkilerle zinde kalın

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklar da çoğaldı. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonları için çokça tercih edilen zencefil ve ıhlamur raflarda yerini aldı.



Baharatçı Embiye Kurt, kış ayında sağlığını korumak isteyen vatandaşlara kullanılması gereken bitkiler hakkında bilgi verdi. Bağışıklık sistemini güçlendiren ot ve çaylarla dirençli bir vücuda sahip olunacağını söyleyen Kurt, “Papatya, adaçayı, ıhlamur, hatmi çiçeği, zencefil ve zerdaçalın karışımlarından kendimiz kış çayı hazırlıyoruz. Hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem soğuk algınlığına iyi geliyor” dedi.

Özellikle zencefilin üst solunum yolları enfeksiyonların da çok etkili olduğunu söyleyen Kurt, “Zencefilin haricinde zerdaçal da çok etkili bir bitki. Zerdaçalı çorbalarda ve yemeklerde de kullanabiliyoruz. İçtiğiniz her çorbaya çok az miktarda bir zerdaçal koyabilirsiniz. Çorbalarda gıda boyası kullanılması yerine bir zerdaçal kullanılması daha sağlıklı olur” şeklinde konuştu.

Vatandaşların soğuk algınlığı gibi hastalıklarda doktora gitmesi gerektiğini de söyleyen Embiye Kurt, “Bizim burada sattıklarımız ilaç değil, gıda takviyesi sağlayacak ek gıda olarak kullanılacak ürünler. Tabi bazı durumlarda doktora gidilmesi gerekiyor” dedi.

Bitkisel ürünlerin 2 yaşından küçük çocuklarda etkili olmayacağını söyleyen Embiye Kurt, özellikle öksürük problemi olan çocuklar için zencefilli macun, zencefil çayı, sütle birlikte yapılan hatmi çiçeği ve andız pekmezi kullanılmasının etkili olacağını söyledi.

DOLARDAKİ ARTIŞ BİTKİSEL ÜRÜNLERE DE YANSIDI

Özellikle kış aylarında en çok tüketilen ıhlamur, zencefil ve tarçın gibi bitkisel ürünlerin de dolardan nasibini aldığını ve vatandaşların 100 gram aldığı ürünleri artık yarı yarıya alabildiğini söyleyen Kurt, “Ihlamur’un kilosu 180 TL oldu. Sadece çiçek yaprak kilo fiyatı ise 100 TL. Hibisküs adında bol c vitamini olan ürün ise 50 TL’ye çıktı. Doların yükselmesi bizdeki fiyatları da yükseltti. Dolarla aldığımız ürünler var. Geçen seneye nazaran bu sene artış fark yaşadık. Ben toptancıdan aldığımda ‘dolar yükseldi’ diyor ve biz de mecburen yüksek fiyattan alıyoruz” dedi.

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