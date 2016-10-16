BTSO, kayıt dışı istihdam için harekete geçti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kayıt dışı istihdamın azaltılması için harekete geçti.



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun desteğiyle hayata geçirilen ‘Gelecek İçin Kayda Değer Projesi’, kayıt dışı istihdamın azaltılmasına öncülük ediyor. Projenin tanıtımıyla ilgili BUTGEM’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener, kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisinin en önemli meselelerinden birisi olduğunu söyledi. Kayıt dışı çalışanların iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki haklardan mahrum kaldığını hatırlatan Gülener, bu alandaki işletmelerin, devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren firmalar karşısında haksız rekabete yol açtığını belirtti. Dünyada 2 milyara yakın kişinin kayıt dışı çalıştığını ifade eden Gülener, bu rakamın Türkiye’de yüzde 32’ler seviyesine kadar gerilediğini vurguladı.

Kayıtlı ekonominin aynı zamanda ülkenin hedeflerine ulaşmasına öncülük ettiğinin altını çizen Gülener, şöyle konuştu: “BTSO olarak bizler de çözümün bir parçası olabilmek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için ‘Gelecek İçin Kayda Değer’ Projesi’ni hayata geçirdik. AB uyum sürecinde müzakere edilen konular arasında yer alan ‘Kayıtlı İstihdamın Teşviki’ kapsamında hayata geçireceğimiz proje, Türkiye’de yürütülen 44 proje arasında yer alıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle kayıtlı istihdamın BUTGEM’in ev sahipliğinde 5 eğitim programı gerçekleştirilecek”.

AB Türkiye Delegasyonundan Prof. Dr. Mustafa Balcı, Bursa’nın Türkiye ihracatında lider şehirlerden birisi olduğunu belirterek, “Bursa’nın AB’nin kaynaklarını daha çok kullanmasını istiyoruz. Eğitim projelerine büyük önem veriyoruz. Bundan sonra artık Bursa’ya daha fazla destek vereceğiz. Bursa, ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. BTSO tarafından yürütülen bu projemizin de kayıt dışı istihdamın azalmasına destek olacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

‘Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı’ kapsamında gerçekleştirilen projenin diğer ortakları ise Uludağ Üniversitesi ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güçlendirme Vakfı. 270 bin Euro bütçeye sahip proje, yaklaşık bir yıl sürecek. Proje çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimlerle birlikte kurumsallaşma ve girişimcilik eğitimleri, yurt dişi ziyaretleri ve muhtarlardan öğrencilere kadar seminer programları düzenlenmesi planlanıyor.

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