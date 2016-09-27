BTSO İnovasyon Ligi’ne başvurularda son gün

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), iş dünyasında Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için hayata geçirdiği ‘İnovasyon Ligi’ Projesi’ne başvurular, 30 Eylül’de sona eriyor.



Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına değer vererek yatırım yapan firmalar, BTSO’nun İnovasyon Ligi’nde yarışıyor. BTSO İnovasyon Ligi Projesi’nde yer almak isteyen üyeler için başvuru süresi uzatıldı. Firmalar, 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadarhttp://inovasyon.btso.org.tr adresi üzerinden firma bilgilerini girebilecek. Değerlendirme neticesinde ‘BTSO İnovasyon Ligi’ne girmeye hak kazananlar, BTSO tarafından düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak ve ödülleri takdim edilecek.

BURSA’NIN EN İNOVATİF FİRMALARI İLAN EDİLECEK

Projeye katılacak firmaların Ar-Ge ve inovasyon becerileri, anket ve kamu kurumlarından temin edilecek bilgiler ile belirlenecek. Kriterleri sağlayan BTSO üyeleri, ‘İnovasyon Ligi’nde yer alacak. Her yıl bu ligin en iyileri, ‘Bursa’nın En İnovatif Firmaları’ olarak ilan edilecek. ‘BTSO İnovasyon Ligi’nde yer alan firmalar da 1 yıl boyunca ‘BTSO İnovasyon Ligi’ logosunu web sayfalarında ve kurumsal yazışmalarında kullanabilecekler.

TÜRKİYE KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNDE 42. SIRADA

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, inovasyonun ve katma değerli üretimin; çetin bir rekabetin yaşandığı günümüzde dünya pazarlarındaki konumu belirleyen temel unsurlar olduğunu söyledi. Ülkelerin inovasyon faaliyetlerini çok boyutlu bir zeminde inceleyen Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre Türkiye’nin her geçen sene yükselişte olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bu endekse göre; 2015 yılında 58. sırada kendine yer bulan ülkemiz, 128 ülke içerisinde bu yıl 16 basamak birden yükselerek, 42’nci sırada yer aldı. Ar-Ge’ye, inovasyona ve tasarıma yapılan yatırımlar, bu topraklarda yaşayan insanımızın geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye ekonomisinin lider şehirlerinden biri olan Bursa’mız da inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ediyor” dedi.

FİRMALAR ‘İNOVASYON LİGİ’NDE YARIŞIYOR

Başkan İbrahim Burkay, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalardan biri olan “BTSO İnovasyon Ligi”ne BTSO üyesi firmaları davet ederek, “Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer alması, ancak artan etkili inovasyon çalışmaları ile mümkün olacaktır. Bilim ve teknolojiyi, inovasyonu, Ar-Ge’yi ve tasarımı ürünlerimize yansıtabilirsek, yüksek katma değer oluşturabilir ve hedeflerimize de ancak bu şekilde ulaşabiliriz. 30 Eylül tarihinde başvuruları sona erecek ‘BTSO İnovasyon Ligi’ne BTSO üyesi firmalarımızın katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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