BTSO Başkanı İbrahim Burkay Moody’s açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin olarak, “İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımları atmayı sürdürdükçe kredi notumuz da yeniden yükselecektir” dedi.



BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı yoğun bir katılımla yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin içeride ve dışarıdaki engellere ve zorlu şartlara rağmen zor dönemlerin de üstesinden gelebilecek kadar büyük ve güçlü bir yapıda olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Başkan Burkay, “Özellikle 15 Temmuz sürecinde tüm dünyaya örnek olan milli birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla önümüze çıkan engelleri aşabilecek kudrette olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Artık tek gündemimiz ekonomidir. Güçlü demokrasinin verdiği moralle artık daha güçlü bir ekonomi için var gücümüzle çalıştığımız yeni bir dönem başladı. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin ve kentimizin geleceği için asla yılmadan ter dökmeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa’da açılan şirket sayısı yüzde 14,5 arttı

Bursa iş dünyası olarak Türkiye ekonomisine yön vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, Ağustos ayında ülke genelinde açılan şirket sayısında yüzde 10’un üzerinde düşüş olduğunu hatırlatarak, “Bursa’mız gerek açılan şirket sayısında gerekse de firma kapanışlarında Türkiye ortalamasına göre daha dinamik bir performans sergiledi. Geçen yılın Ağustos ayında 247 şirket açılışının kaydedildiği Bursa’da bu sayı yüzde 14,5’lik artışla 283’e yükseldi. Kentte kapanan şirket sayısı ise 69’dan 51’e geriledi. Böylece şirket telkinlerindeki düşüş oranı yüzde 26’yı bulmuş oldu” dedi.

İhracatta Bursa farkı

Tarihi dayanışma ve örnek birliktelikle engellenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaydedilen ihracat verilerine ilişkin açıklamada da bulunan Başkan Burkay, “Araştırmayı yaptığımız 15 Temmuz – 18 Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin ihracatı 23,5 milyar dolar olurken, olağanüstü şartların yaşandığı 15 Temmuz – 18 Eylül 2016 tarihleri arasındaki dış satım, 22 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin ihracatındaki düşüş oranı söz konusu dönemde yüzde 6 geriledi.

Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti konumundaki Bursa ise 2016 yılının 15 Temmuz – 18 Eylül tarihleri arasında 2,03 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde yapılan ihracat ise 1,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemlerdeki ihracat artışımız yüzde 8,2’lik artış anlamına geliyor” diye konuştu.

Bursa iş dünyasına teşekkür

Türkiye’nin hedeflerine Bursa gibi lider şehirlerin yön verdiğini belirten Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası, içerisinde bulunduğumuz şartlara rağmen yatırımdan, üretimden vazgeçmiyor. Bursa büyürse Türkiye büyür, inancıyla ülkemizin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren, daha fazla üretim ve ihracat için çaba harcayan tüm müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Hedefimiz daha fazla yatırım ve üretim”

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak kente ve ülkeye değer katan yeni yatırımlara imza atmaya hazırlandıklarını da ifade eden Başkan Burkay, “Mesleklerimizin standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirdiğimiz BTSO MESYEB’in yeni hizmet binası ile firmalarımızın katma değerli üretim modeline destek sağlayacak tekstil ve kompozit alanlarındaki mükemmeliyet merkezlerimizin açılışını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız bütün projelerle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu süreçte en önemli hedefimiz, daha fazla yatırım ve daha nitelikli üretim” diye konuştu.

Başkan İbrahim Burkay’dan Moody’s yorumu

Başkan Burkay, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu. Türkiye ekonomisinin son 27 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkat çeken İbrahim Burkay, “Ülkemiz 16 Temmuz sabahı tüm parametreleriyle uluslararası yatırım çevrelerine gerekli mesajları vermiştir. Millet olarak yakaladığımız eşsiz dayanışma ile artık önümüzde çok daha hızlı kat edebileceğimiz bir yol var. Bizler, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Ekonomik reformları hızlandırdığımız sürece; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımları atmayı sürdürdükçe kredi notumuz da yeniden yükselecektir” şeklinde konuştu.

“Meslek komitelerimiz Türkiye’ye örnek oluyor”

Oda’nın son 6 aylık döneminde hayata geçirdiği faaliyetlerden bahseden Başkan Burkay, BTSO’nun çalışmalarının odak noktasını oluşturan komitelerin geride kalan 40 ay içerisinde üst düzey bir performans sergilediğini söyledi. İbrahim Burkay, 51 meslek komitesinin 40 ayda 2 bin 100’den fazla toplantı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Komitelerin aldığı her kararı önemsediklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mesleklerimizin sorunlarını çözecek, sektörlerimizin yolunu açacak tüm projelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Meslek komitelerimizin performansları herkese örnek oluyor. Komite ve meclis üyelerimizin katılımıyla Oda’mızda her ay 120’ye yakın etkinlik yapıyoruz. Bu sayı çok önemli. Bursa’mıza değer katan çalışmalarımızda yanımızda olan komite ve meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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