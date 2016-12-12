BTM´den ´inovatif´ başarı

Kurulduğu günlerde deney düzeneklerinin çoğunu yurt dışından getirten Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), bünyesinde kurduğu atölyelerle düzenekleri kendisi üretir ve ihraç eder duruma geldi. BTM’yi ziyaret ederek sıfırdan projelendirilen özgün düzenekleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yerli üretimde attığı adımlarla Türkiye’ye model olan Bursa’nın başarısının BTM’ye de yansımış olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTM’nin yapılan yatırımlarla her geçen gün geliştiğini kaydetti. Daha önce deney düzeneklerinin çoğunluğu yurt dışından gelen merkezin artık kendi ürettiği düzenekleri kullandığını belirten Başkan Altepe, bu konudaki dışa bağımlılığın ortadan kalktığını söyledi. Bilim merkezinde kullanılan malzemelerin üretilebilmesinin, yedek parça ve servis imkanı oluşturulmasının büyük avantaj olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, “Çünkü cihazlar monte edildikten bir süre sonra arıza gösterebiliyor, yedek parça gerekebiliyordu. Ziyaret ettiğim tüm bilim merkezlerinde, benzer sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama biz bunu yaşamıyoruz. Bilim merkezimizde yer alan düzeneklerin tamamını üretebiliyoruz. Yedek parça sıkıntısı yaşamıyoruz. Bu şekilde sürekli bir verimle merkezin çalışması sağlanmış oluyor” dedi.

Başkan Altepe, BTM’nin ‘yakaladığı yerli üretim başarısının’ diğer bilim merkezlerine de yaradığını vurguladı. Merkezde üretilen yedek parça ile düzeneklerin Türkiye’deki diğer bilim alanlarına da gönderildiğini kaydeden Başkan Altepe, “Normalde yurt dışından alınan hizmet, yüzde 30-40 bedellerle burada veriliyor. Böylelikle hem bilim merkezlerinin işleyişinde sıkıntı yaşanmamış hem de paramız yurt içinde kalmış oluyor” diye konuştu.

Başkan Altepe, BTM’deki düzeneklerin uzman ekiplerce, eğitim müfredatına uygun şekilde, tamamen yerli tasarımlarla sıfırdan imal edildiğini ifade etti. Üretimlerde Bursa’nın sanayi alt yapısının ve imkanlarının da değerlendirildiğini vurgulayan Başkan Altepe, “Yer çekimi, merkezkaç ya da yazılımlar… Hangi konuda ne eksiklik varsa, konu en iyi ne şekilde anlatılabilecekse ona uygun bir tasarım çalışması yapılıyor. Bilim adamlarımız, ‘Nasıl bir deney düzeneği olmalı?’ sorusunun cevabını arıyor. Son şekiller verildikten sonra üretime geçiyor. Yani burada, başka yerde olmayan düzenekler sıfırdan projelendirilip üretilebiliyor” şeklinde konuştu.

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