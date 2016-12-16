BTM’de aile boyu bilim

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefi ile kurulan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen ailelerin ilk tercihi haline geldi. Cumartesi ve Pazar günleri 3 binin üzerinde bilim meraklısını ağırlayan BTM’de bilimle iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen ailelere onlarca farklı etkinlik programı sunuluyor.

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 5-6 ve 7-14 yaş arası gruplar için düzenlenen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen tematik atölyelere anne ve babalar da yoğun ilgi gösteriyor. Çocukları ile birlikte tematik atölyelere katılım sağlayan ebeveynler, model uçak tasarımından endüstriyel tasarıma dek birçok farklı obje üzerinde el becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. BTM’de gerçekleştirilen seanslı alan etkinlikleri, “Tematik Atölyeler” ile de sınırlı değil. 7-14 yaş gruplarının katılım sağladığı, onlarca farklı deneyin yapıldığı “Serbest Atölyeler” ise çocuklar tarafından ilgi gören bir başka etkinlik programı. Birçok farklı bilimsel çalışma programını ve bilime ilişkin pratik metotları içinde barındıran serbest atölye, (Her Yerde Devre, Fosil Bilim, Elimdeki Gökyüzü, Biz Bize Denge, Yumurta Firarda vb.) minik bilim severlerin favori bilimsel eğlencesi.

Minik mucitler aileleri ile birlikte keşfediyor

Çocuklara takım ruhunu aşılayan, grup halinde hareket etmesine ve uyum sağlamasına zemin hazırlayan, sosyalleşmesine olanak tanıyan ve zekâ gelişimine yardımcı olan “Minik Mucitler” programı ise 5-6 yaş arası çocuklar için tasarlanan bir diğer seanslı atölye programı. Çocuklar, Minik Mucitler alanındaki atölye çalışmaları ile “Maket Dinozor”, “Uzay Lambası”, “Çizgi Film Makinesi”, “Roket Yapımı”nı öğreniyor, yaşama ve doğaya ilişkin birçok bilimsel konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Ailelerin çocukları ile birlikte katıldığı bir başka bilimsel çalışma programı ise Fahrettin Gülener Ahşap Atölyesi’nde düzenlenen etkinlikler. Zaman aralığı seanslarla düzenlenen atölye programına aileleri ile birlikte katılım sağlayan bilime meraklı minikler, bazı ahşap makinelerin yardımıyla kendi modellerini üretmekle kalmıyor, ahşap objeler üzerindeki yaratıcılıklarını keşfetme imkânı da buluyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen en renkli programlardan biri de “Maker Etkinliği.” Bu etkinlikte de ebeveynler minik mucitlerle bir şeyi tasarlayarak yapmanın yanı sıra çekişmeli yarışma programlarıyla da bilimin eğlenceli yüzüne tanık oluyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde çocukları ile birlikte bilimle iç içe nitelikli zaman geçiren bilime meraklı aileler, BTM Exhibit tarafından tamamen yerli imkânlarla üretilen, 300’den fazla deney düzeneğini denemelerinin yanı sıra Devr-i Dinozor ve Altın Çağ’da Bilim sergilerini gezme imkânı da buluyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, ailelerin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne gösterdiği ilginin, gelecek kuşaklar adına sevindirici olduğunu söyledi. Özellikle hafta sonu çocukları ile nitelikli zaman geçirmek isteyen ebeveynlerin BTM’yi tercih etmesinin araştıran, bilime meraklı gençlerin yetişmesi adına son derece önemli olduğuna vurgu yapan Bakan, BTM’deki atölye çalışmalarına ailelerin de ilgi göstermesinin çocukların bilime olan merakını daha da artırması açısından önemli olduğunu belirtti ve özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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