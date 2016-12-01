Brassmania’dan müzikal gezinti

Türkiye’de gerçekleşen ilk uluslararası brass kenteti olan Brassmania grubu, Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Mudanyalı müzikseverlerle buluştu. Caz müzik keyfi yaşatan grup performanslarıyla ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Türkiye’de gerçekleşen ilk uluslararası brass kenteti olan Brassmania grubu, Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Mudanyalı müzik severlere keyifli bir akşam yaşattı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy’un yanı sıra belediye meclis üyeleri Hüseyin Esen ile Servet Usta ile Mudanyalı müzik severler katıldı. Romanyalı trompet sanatçısı Julian Lupu, Alman trombon sanatçısı Peter Körner, Japon tuba sanatçısı Noriyoshi Murakami ile Türk sanatçılar Barış Esen ve Özgün Çakıcı’dan oluşan “Brassmania” konser boyunca müzikseverleri müzikal bir dünya turuna çıkardılar.



“HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLER ANILDI”

Adana’da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden öğrencileri anarak, onlara özel çaldıkları eserle konserlerine başlayan grup, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde de bulundu. Hem günümüz Türk bestecilerinin yapıtlarını, hem de caz müzik eserlerini kendi tarzlarında yorumlayan grup üyeleri, Mudanyalı müzik severlerin beğenisini kazandı. Japonyalı tuba sanatçı Murakami, sergilediği performans ve sempatik tavırlarıyla izleyenlerin sevgisini kazanırken, grup her müzisyenin ülkesinin tınılarından esintiler taşıyan eserlerle, Mudanyalılara adeta bir müzikal gezinti yaşattı. Konser sonunda Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy ile belediye meclis üyesi Hüseyin Esen sanatçılara hediyelerle teşekkür etti.

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