Bozbey’den kentsel yenilemede kaos uyarısı

Başkan Mustafa Bozbey, kentsel yenileme çalışmalarında ulaşım, altyapı gibi temel unsurların göz ardı edilmesinin kenti kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) düzenlenen panelde Bursa’daki kentsel yenileme çalışmaları masaya yatırıldı. “Kentsel Dönüşüm Modernleşme” konulu panele Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Murat Yalçıntan ve Yüksek Mimar Cengiz Bektaş konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan Başkan Bozbey, yapılan çalışmalarla kentin yaşanmaz hale getirileceği uyarısında bulundu. Sadece yapı stokuna müdahale eden bir kentsel dönüşüm politikasının yapı sayısının artmasına neden olacağını ve bunun da rant anlamına geldiğini belirten Bozbey, “Bunun da ötesinde ulaşım ve altyapı gibi temel unsurların göz ardı edilmesi kenti tamamen bir kaos ortamına sürükler. Tüm bunlar birer maliyettir ve bu maliyetler yurttaşlarımızın sırtına biner. İşte bu nedenle sadece yapı stokunun artırılmasına yönelik müdahaleler yerine bütüncül çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

Bozbey: Kentsel dönüşümde yanlış algı yaratıldı

Mevcut 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve uygulama yönetmeliklerinin, eksiklikler nedeniyle sorunların çözümünde yetersiz kaldığını belirten Bozbey şöyle devam etti: “ Yaşadığımız alan sadece dört duvar arasındaki dairelerimiz değildir. Aynı zamanda kamu alanları dediğimiz eğitim, sağlık, park, çocuk bahçesi, spor ve kültür hizmet alanları gibi alanlar da yaşamımızı sürdürdüğümüz yerlerdir. Maalesef ülkemizde insanların kafasında çok yanlış anlaşılmalara neden olacak bir kentsel dönüşüm algısı yaratıldı” dedi.

İnsanların bu konuda farklı algı içerisinde olduğunu, kata kat, daireye daire isteyerek hareket ettiğini belirten Bozbey, “İnsanımız maalesef yoğunluk arttığında diğer ihtiyaçların kısıtlanacağını düşünmemekte. Park, eğitim, sağlık gibi kamusal alanlara her zamankinden fazla ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

İnsan odaklı planlar ve projeler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, marka kentler, çılgın projeler peşinde olmadıklarını söyledi. Bozbey şöyle devam etti: “İnsan için, insan odaklı projeler üretmekteyiz. Örneğin Ataevler’de biz genel anlamda plan yapalım istedik. Şuanda parsel bazlı çalışma yürütülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu talebimize bakmadı bile. Müteahhitle vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Biz uzlaşı kültürüyle çevreci yaklaşım sergiliyoruz.”

Ertürk: Meslek odaları saf dışı bırakıldı

Panelde konuşan Prof. Dr. Hasan Ertürk de Kentsel Dönüşüm Yasası’na değinerek, yapılan çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Ertürk, “Türkiye’de küreselleşen süreçte insanlara konut değil yaşam tarzı satılıyor. Artık değişim değeri üzerinden pazarlama yapılıyor ve bu da rant doğuruyor. Yasa ile meslek odaları saf dışı bırakıldı. Kentsel dönüşümün amacı sermayeye yeni kaynaklar yaratmaktır” dedi. Panelde ayrıca Prof. Dr. Murat Yalçıntan ve Yüksek Mimar Cengiz Bektaş da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

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