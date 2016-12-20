Bozbey’den Jandarma Komutanlığı’na başsağlığı ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek son günlerde düzenlenen hain saldırılarda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Adil Kayaoğlu, Nazlı Yazgan ve Yalçın Işıkyıldız da yer aldı.

Başkan Bozbey, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Oğuzhan Zıvralı’ya son dönemde düzenlenen hain terör saldırılarında şehit düşen askerler için başsağlığı dilediğinde bulundu. Başkan Bozbey, Türk milletinin kenetlenerek, birlik berberlik içinde bu zor günleri atlatacağını ifade etti. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Oğuzhan Zırvalı da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ziyaret için teşekkür etti.

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