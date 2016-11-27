Bozbey: Türkiye’de kadına yönelik şiddet görmezden geliniyor

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görmezden gelindiğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “2016 yılı kadına şiddet konusunda çok kötü geçti” dedi.



Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle etkinlikler düzenledi. Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak avukat Hülya Gülbahar bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Hülya Gülbahar, kadın hakları, eşitlik politikaları, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin kapsamı ve önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Söyleşinin ardından 2016 yılında kadınlara yönelik şiddete ilişkin haberlerin yer aldığı Mor İz Gazete Küpürleri sergisinin açılışı yapıldı.

Bir hafta boyunca Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde açık kalacak serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Aysel Okumuş ve Nilgün Berk de katıldı. Sergiyi gezen Başkan Bozbey, kadına yönelik şiddetin son bulması dileğinde bulundu. Türkiye’nin çok önemli bir sorunu görmezden geldiğini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, “Ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığı günlerdeyiz. Bu soruna bir an önce çare bulunmalı. 2016 yılı kadına şiddet konusunda kötü geçti. Kadınlar, çocuklar artık şiddet görmesin. Bunu sağlayacak olanlar da özgür bireylerdir. Sivil toplum örgütlerimiz bu konuda son derece ciddi çaba gösteriyorlar. Toplumun yönetici kesimi de bu sorunun çözümünde büyük rol oynuyor. Yönetici kesim bu konuda farkındalığı ortaya net olarak koyabilirse o zaman hukuk onun peşinden gider, şiddet yok olur diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Bozbey, tüm Bursalıları, 2016 yılında kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutları görmeleri için sergiye davet etti.

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