Bozbey: Gençlerde girişimci ruhu olmalı

Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu’nu ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, öğrencilerin yaptıkları güneş enerjisiyle çalışan aracı inceledi. Öğrencileri kutlayan Bozbey, “Bizim beklediğimiz gençlik bu, gençlerde girişimci ruhu olacak” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu (UMAKİT) öğrencilerini Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı’nda Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile birlikte ziyaret etti.

Öğrenciler, Başkan Bozbey’e kendi geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan araç hakkında bilgi verdi. Tasarladıkları araçla TÜBİTAK’tan yerlilik ve en iyi tasarım olmak üzere toplam 9 ödül aldıklarını söyleyen UMAKİT üyesi Ebubekir Pınar, aracın üzerindeki motor, motor sürücü, elektrik kontrol ünitesi ve diğer ürünlerin tasarımı ile üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştirdiklerini anlattı. Yüzde 85 yerliliğe ulaştıklarını söyleyen Pınar, şimdi de 2017 yılı Mayıs ayı sonunda yine kendilerinin ürettiği sıfır emisyona sahip yüzde 100 çevreci, hidrojenle çalışan araçlarıyla Londra’da Shell Eco-Marathon’a katılacaklarını söyledi.

Başkan Bozbey de öğrencilerin geliştirdikleri projenin gelecek adına kendilerine umut verdiğini söyledi. Mustafa Bozbey, “Bizim beklediğimiz gençlik bu, gençlerde girişimci ruhu olacak. Dün uçak yapan ülkeydik bugün hâlâ uçak yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Burada gerçekten inovatif bir ortam var. Hem malzemeyi tanıyorsunuz, hem işleyişi öğreniyorsunuz ve ekip olarak mücadele veriyorsunuz, kullanacağınız ürünleri kendiniz üretiyorsunuz. Katılacağınız turnuvada bizleri gururla temsil edeceksiniz” dedi.

Gençlerin Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı’nda yaptıkları çalışmayla kendi gelecekleriyle birlikte Türkiye’nin de geleceğine şekil vereceğini kaydeden Mustafa Bozbey, “Burada yapmış olduğunuz çalışmalarla belki ileride kurulacak fabrikanın ya da üretilecek bu tür araçların temelini oluşturacak mühendisler olacaksınız. Neticede yapanlar da bu yollardan geçti. Gösterdiğiniz başarı için sizi kutluyorum. Biz, siz gençlere güveniyoruz” diye kaydetti.

Ziyaretin sonunda UMAKİT öğrencileri, kendi tasarladıkları üç boyutlu yazıcıdan yaptıkları anahtarlığı Bozbey’e hediye etti. Başkan Bozbey de gençlerle birlikte güneş enerjisiyle çalışan aracın başında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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