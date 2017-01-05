Bozbey: Bu topraklarda hepimiz barış içinde yaşayabiliriz

Nilüfer Belediye Meclisi’nde İstanbul’da düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Farklı düşüncede, inançta olan herkesin bu topraklarda birlikte barış içinde yaşayabileceğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Türkiye’de toplum artık insanın yok olmasına dair sevincini ortaya koyabilecek duruma geldiyse hepimizin düşünmesi gerek” dedi. Nilüfer Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını Nilüfer Barış Meclisi’nde yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapılan toplantıda gündeme geçilmeden önce 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübünde yaşanan terör saldırısını kınayan Başkan Mustafa Bozbey şöyle konuştu: “Maalesef 2017 yılının ilk saatlerinde Türkiye terör belasıyla karşılaştı. Bu yaşanan ortamın yeni yılda bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Teröre destek verenleri, sahip çıkanları, yardım edenleri lanetliyor, kınıyorum. Her kim olursa olsun, her ne düşüncede, inançta olursa olsun hepimiz insanız. İnsanın öldürülmesini istemek ve bu anlayışı ortaya koymak bir insanın yapacağı olay değildir. Burada, bu alanda birçok görüşe ve inanca sahip olabilirsiniz ama kimse kimseyi ötekileştiremez, sorgulayamaz. Türkiye’de toplum, artık insanın yok olmasına dair sevincini ortaya koyabilecek duruma geldiyse hepimizin düşünmesi gerek. Kaybedilen insanların dili, dini, ırkı fark etmez. Terörden insanlar ölüyor. İnsani değerleri ortaya koyarak paylaşarak bu konuların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bundan sonra terör olaylarının yaşanmadığı günler diliyorum. Umarım 2017’de bir daha terör saldırısı olmaz.”

Düzenlenen saldırıların toplumu huzursuz ettiğini, insanlarda gerginliklere yol açtığını kaydeden Bozbey, ortaya çıkan tabloya da dikkat çekti. Bozbey, “Psikolojik travma toplumu sardı. Bu ortamda hepimize daha büyük sorumluluk düşüyor. Bu topraklarda her ne kadar farklı düşünsek de farklı renklere inançlara sahip olsak da bu topraklarda birlikte mutlu, huzurlu barış içinde yaşayabiliriz. Artık gözyaşının acıdan dolayı değil, mutluluk gözyaşlarının akmasını istiyoruz bu coğrafyada” dedi.

2017 BARIŞ YILI OLSUN

CHP Grup Sözcüsü Turgay Erdem de yaşanan terör olaylarını kınayarak, “2017’nin umutlarla barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz ve barış düşüncesiyle hayatımıza devam edeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. İnsana yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı da yeni yılın Türkiye ve Nilüfer’e huzur, mutluluk getirmesi dileklerinde bulunarak, “Teröre kimler destek oluyor ve planlıyorsa hepsini lanetliyoruz. Her alanda ilerleyen ve gelişen Türkiye’nin önünü kesmek için yapılan kirli oyunlar bizi bölemeyecek ve yolumuzdan alı koyamayacak” diye kaydetti.

Terörü kınayan konuşmaların ardından meclis gündemindeki konulara geçildi. Birçok maddenin karara bağlandığı toplantıda her yeni yılın ilk toplantısında yapılan Denetim Komisyonu seçimleri de gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerin ardından Denetim Komisyonu’na Rahşan Duygu Tursun, Berna Hacer Bilici, Atakan Çorbacı, Muhammet Aydın ve Gökhan Yıldız seçildi.

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