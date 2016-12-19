Bozbey: 17 yıldır değişimi yönetiyoruz

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘3. Genişletilmiş Örgüt Toplantısı’nda 17 yıldır sürdürdüğü başkanlığı süresince yapılan çalışmaları anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘3. Genişletilmiş Örgüt Toplantısı’na katıldı. Plaza 16’da gerçekleştirilen toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı M. Turan Tansal, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Bursa eski Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Turgay Erdem, Türkiye’nin farklı illerinden gelen il ve ilçe başkanları ile çok sayıda CHP’li yer aldı.

Başkan Mustafa Bozbey toplantıda, Nilüfer Belediyesi’nin 1999 yılından bugüne yolculuğunu anlatan bir sunum yaptı. 1999 yılında ‘Önce İnsan’ ilkesi ve eğitim, bilim, kültür-sanat kenti olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu yönde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, vicdan ve eşitlik kavramlarını odak nokta olarak belirlediklerini ifade eden Bozbey, hizmetleri bu odak noktalar doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi. İnsan odaklı projelerle 17 yıldır değişimi yönettiklerini kaydeden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal, kültürel, sportif, inovatif ve Türkiye’de örnek alınan çalışmalarını da katılımcılara aktardı.

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