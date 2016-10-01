Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdü

ANKARA’DA apartman görevlisi olarak çalışan Nihat Metinöz, boşanmak isteyen eşi Fatma Metinöz’ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı.



Olay Çankaya ilçesi Bestekar sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce kocasına boşanmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki Fatma Metinöz ile 41 yaşındaki eşi Nihat Metinöz arasında tartışma çıktı. 3 çocuk annesi olan Fatma Metinöz ile boşanma mevzusunu konuşmak isteyen Nihat Metinöz, 8 yaşındaki oğlu Arda’yı, hasta olduğu için evlerinin alt katında uyuyan 17 yaşındaki ablası İrem’in yanına gönderdi. Kavganın büyümesi ile öfkeli koca pompalı tüfeğini çıkararak eşine doğrulttu. Eşini vurarak öldüren Nihat Metinöz daha sonra namluyu kendine çevirerek intihar etmek istedi. Silah seslerini duyarak üst kata çıkan Arda zili çalarak kapının açılmasını bekledi. Yaralı olarak kapıyı açan Nihat Metinöz, oğluna ambulans çağırmasını söyledi. 112 acil servisi arayan Arda ambulansın gelmesini bekledi. Cinayetin işlendiği binaya ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Fatma Metinöz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan Nihat Metinöz ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annelerinin öldüğünü öğrenen kızları ve yakınları apartmanın önünde sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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