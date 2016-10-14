Boşanmak isteyen eşini katletti

Tokat’ın Turhal ilçesinde oturan Ümit Çolak, kendisinden boşanmak isteyerek ailesinin evine dönen eşini Arife Çolak’ı silahla vurarak öldürdü.



Tokat’ın Turhal ilçesinde oturan 24 yaşındaki Ümit Çolak, kendisinden boşanmak isteyerek ailesinin evine dönen 3 aylık eşi 20 yaşındaki Arife Çolak’ı öldürdü. Çolak daha sonra intihara kalkıştı.

Olay gece saatlerinde Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede tütün satışı yapan Ümit Çolak, üç ay önce evlendiği ve bir süre önce kendisinden ayrılmak isteyerek ailesinin evine dönen eşi Arife Çolak ile konuşmak için kayınpederi Mehmet Şık’ın evine gitti. Fakat bir süre konuştuktan sonra tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası Ümit Çolak, eşini ruhsatsız tabancasıyla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurduktan sonra, silahı başına dayayarak ateşledi. Evde bulunan diğer kişiler durumu acil servis ekiplerine bildirdi. Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arife Çolak, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ümit Çolak ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çolak’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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