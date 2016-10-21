Borçların yapılandırılmasında son 10 gün

8.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6376 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, BUSKİ’ye borcu olan abonelerin borçları yeniden yapılandırılıyor. Başvurular, 31 Ekim 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere), BUSKİ’nin Acemler’deki merkez binası ile bütün ilçe şube müdürlüklerine yapılabilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, borçların yeniden yapılandırılabilmeleri için tanınan sürenin dolmasına 10 gün kaldığına işaret edilerek, borçlarını henüz yapılandırmayan abonelerin bir an önce harekete geçmelerinde yarar bulunduğuna dikkat çekildi. Uygulama, 30.06.2016 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan borçları kapsıyor. Borçlar peşin ödenebileceği gibi 6 ay ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek.

Su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlenen kanun kapsamında yer alıyor.

30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş su ve atık su borçlarında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellemenin yapılacağı uygulama kapsamında peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıcı yüzde 50 indirim uygulanacak.

6552 sayılı kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması uygulamasında ise vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi ile davaya konu edilen alacakların yeniden yapılandırılması yer alıyor.

6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırlarına Dâhil Edilen Yerlerdeki (köyler ve beldeler) Su ve Atık Su Alacakları Yapılandırma başvuruları ise 31 Ekim 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) olmak üzere yapılabilecek.

Borçlar peşin ya da taksitle ödenebilecek

İsteyenin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Ana para + yurt içi ÜFE´ye göre hesaplanan tutar; 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak.

İlk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacak.

Kredi kartıyla bir veya birden fazla taksit ödenebilecek. (Kredi kartına taksit uygulaması söz konusu değildir).

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden; ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

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