Bonzai bir can daha aldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, boş binada hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki N.K.’nin öldüğü belirlendi. Gencin aşırı dozda bonzai kullandığı tespit edildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bonzai kullandığı iddia edilen bir genç hayatını kaybetti.

BOŞ BİNADA BULUNDU

Turgutlu’ya bağlı Sarıbey Mahallesi Kesteoğlu mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeden geçen bir kişi, boş binada bir şahsın hareketsiz yattığını fark edince, olayı emniyet güçlerine bildirdi.

AŞIRI DOZDA BONZAİ KULLANIMI

Bölgeye 112 sağlık ekipleriyle birlikte polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan N.K.’nin (17) öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin aşırı dozda bonzai kullanımından öldüğü iddia edildi.

CENAZE ADLİ TIBBA SEVK EDİLDİ

N.K.’nin cenazesinin kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği ve konuyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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