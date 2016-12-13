Bombalı saldırıyla ilgili flaş detay

İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kadın olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin dikkat çekmemek için başörtü taktığı tespit edildi.

İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Bağcılar’dan önce Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü binasının önünden geçen teröristler yüksek güvenlik tedbirleri nedeniyle hedef değiştirdi. Beşiktaş’a yönelen biri kadın iki terörist saldırıyı Vodafone Arena Stadı’nın yanında gerçekleştirdi.

Kadın teröristin dikkat çekmemek için başörtü taktığı ve aracı onun patlattığı belirlenirken erkek teröristin de Maçka Parkı’nda polislerin etrafını sardıktan sonra üzerindeki bombayı patlattığı tespit edildi.

ARAÇTA BİRİ KADIN İKİ TERÖRİST VARDI

Araçta, biri başörtüsü takmış kadın olmak üzere iki kişi tespit edildi. Trafikte dikkat çekmemek için birlikte gezen ve aile görüntüsü veren teröristler, kameralara yakalanmamak için MOBESE ve EDS noktalarından geçerken aracın güneşliklerini de indirdiler. Kırmızı montlu ve kirli sakallı olan teröristin aracı kullandığı anlaşıldı. En son 15.28’de görüntülenen aracın Vatan Caddesi’nden sonra Saraçhane güzergâhını kullandığı belirlendi.

ERKEK TERÖRİST ARAÇTAN İNDİ

Bombalı araç, Beşiktaş’ta olay yerinde patlatılmadan hemen önce polis tarafından şüpheli bulunarak fark edildi. Araçtan birinin indiği de görüldü. Saatler 22.27’yi gösterirken, seyir halindeki araç havaya uçtu. Çevrede önlem alan polis, araçtan bir kişinin indiği anonsunu yaparak meslektaşlarının duyarlı olmasını istedi. Maçka Parkı yakınında bulunan polislerin olduğu noktaya doğru yürüyen şüpheliyi fark eden biri trafik, 5’i Çevik Kuvvet ekibinden 6 polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polislerin etrafını sarmasıyla canlı bomba kendini patlattı. Terörist parçalanırken; 6 polis de burada şehit düştü.

HEDEFLERİ POLİS NOKTALARIYDI

Saldırının tüm detaylarını ortaya çıkarmak için araştırma yapan polise göre teröristler, polis noktalarını hedef seçti. Emniyet Müdürlüğü ile Aksaray Orduevi’nin bulunduğu Vatan Caddesi’nden geçerek keşif yaptı. Hedeflerden biri olan Emniyet Müdürlüğü’ndeki yoğun güvenlik nedeniyle Beşiktaş-Bursaspor maçının çıkışına yöneldiler. Polisin tahminine göre, patlamadan 7 saat önce araçta kameraya yakalanan teröristler birlikte Beşiktaş’a olay yerine geldi. O sırada aracı kadın terörist kullanıyordu. Erkek terörist araçtan indi. Kadın terörist, kullandığı aracı havaya uçurdu. Murat kod adlı erkek teröristin amacı da polislerin yoğun olduğu yere gidip kendini patlatmaktı. Polisler anons edip etrafını sarınca, o da kendini patlattı.

BOMBACININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ İDDİASI

İstanbul Emniyeti’nin olayla ilgili gözaltına aldığı ve aralarında Tufan B.’nin de bulunduğu 13 kişinin sorgusu ise sürüyor. Polis, Beyhan’ın yakın çevresini de mercek altına alarak operasyonlarına devam ediyor. Bu arada bombacılardan birinin kimliğinin belirlendiği de öne sürüldü.

Kadın terörist tarafından patlatılan otomobil tam bir enkaz yığınına döndü. Araçta en az 400 kilo patlayıcı olduğu belirtilmişti.

BOMBALI ARAÇ VE İNTİHAR EYLEMCİSİYLE İLK SALDIRI

İstanbul’da terör örgütü PKK’nın uzantısı olan TAK tarafından düzenlenen ve 36’sı polis, 44 kişinin şehit olduğu hain saldırının arkasında, son dönemde örgütün verdiği ağır kayıpların yattığı öğrenildi. Moral çöküntüsü içindeki terör örgütü, son saldırıda ilk kez hem bombalı araç hem de intihar eylemcisini bir arada kullandı.

BOMBACI 2 TERÖRİSTİN SABIKASI OLMAYABİLİR

PKK’nın ‘şehir savaşı stratejisi’nin halk desteği görmemesi ve çökmesinin yanı sıra kasım ayında PKK için önemli konumda olan örgüt yöneticilerinin öldürülmesinin, örgütte büyük moral bozukluğuna neden olduğu biliniyor. Üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesi üzerine terör örgütünün yönetici isimlerinden Murat Karayılan, hem telsiz konuşmalarında hem de Kandil’de yapılan toplantılarda, örgüt elemanlarına “Bombalı saldırıları metropollere yayın” talimatı vermişti.

Hainlerin son saldırıdaki amacının bombalı araç patlatıldıktan sonra yaşanan panik havasından faydalanıp, polislerin arasına girmeyi planlayan canlı bombanın kendisini infilak ettirmek olduğu iddia edildi. PKK son dönemde bombalı saldırılarında özellikle sabıkası olmayan üyelerini kullanıyor. Hakkında arama kaydı olmayan bu teröristler büyük kentlerde daha rahat hareket ettikleri için tercih ediliyor. Beşiktaş saldırısını yapan iki bombacının da kayıtlarının olmayabileceği bildirildi.

PATLAYICILAR A4 – C4 İLE GÜÇLENDİRİLDİ

İstanbul’da, Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan bombaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, saldırıda kullanılan bombalı araçta, nitelikli patlayıcı bulunuyordu. Saldırıda A4, C4 ve TNT’den oluşan kokteyl bir patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Amonyum nitrat bazlı patlayıcı kullanılmadığına dikkat çekilirken, patlamanın şekli ve çıkan dumandan yapılan analize göre şu sonuca ulaşıldı: “Amonyum nitrat patlayıcıda beyaz duman çıkar. Fuel oil katılmışsa bu kez siyah duman görülür. Bu patlamada kırmızı ve sarı alev görülüyor. 6-8 saniye kırmızı alev çıkıyor. Bu da plastik patlayıcılar A4, C4’ü tarif ediyor. TNT ile güçlendirildiği kesin. Alev topu, 75-80 metre çapında alanda, 40-50 metre yükseğe çıkıyor. Patlama yanal değil. Yani RDX yok. RDX kullanıldığında, binalar kesilip yıkılır.” Saldırının PKK tarafından yapıldığı ancak dışarıdan destekli olduğu yönünde bulgular da var.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail