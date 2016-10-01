Bombalı saldırıda bir bacağını kaybetti, resimle hayata tutundu

Ankara’da ‘Barış Mitingi’nde 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda bir bacağını yitiren Günay Karakuş, resimle yaşama yeniden tutundu.

Ankara’da geçen 10 Ekim’deki ‘Barış Mitingi’nde bir bacağını yitiren 26 yaşındakiÇukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Günay Karakuş, resim yardımıyla hayata tutundu.

SAĞ BACAĞI KURTARILAMADI

Mitinge Adana’dan katılan arkadaşları DilanSarıkaya ile Şebnem Yurtman’ı patlamada kaybeden Günay Karakuş, saldırıda ağır yaralanıp Ankara Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun tedaviye karşın Günay Karakuş’un sağ bacağı kurtarılamayarak diz altından kesildi.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDI

Protez bacak takılan Günay Karakuş, hastanedeki uzun süreli tedavinin ardından psikolojik destek aldı. Bu süreçte Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıftaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Günay Karakuş, ailesiyle birlikte Adana’ya geldi.

ÖĞRETMENLİĞE HAZIRLANIYOR

Okuluna devam ederken haftada bir gün staja gidip öğretmenliğe de hazırlanan Günay Karakuş, eskiden beri ilgi duyduğu resime de yöneldi.

BARIŞ RESİMLERİ YAPIYOR

Bombalı saldırıda kaybettiği arkadaşlarını da gösteren resimler çizen Günay Karakuş’un birbirinden çarpıcı ve anlamlı eserleri görenleri büyüledi. Yaşama tutunma iradesiyle herkese örnek olan Günay Karakuş’un resimleri daha çok ‘barış’, ‘kardeşlik’, ’emek’ ve ‘özgürlük’ temalarını işliyor.

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