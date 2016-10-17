BM’den Türkiye’ye sığınmacı uyarısı!

Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonunun başlamasından sonra BM’den yapılan açıklamada “100 bin Iraklı Türkiye’ye sığınabilir.” denildi.



Musul operasyonu gece yarısı Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin emriyle başladı. Operasyonun başlamasının ardından sabahsaatlerinde peşmerge Musul’un çevresindeki köyleri ele geçirmeye başladı. Birleşmiş Milletler’den de operasyona dair açıklamalar geldi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklama ise Türkiye’de tedirginlik yarattı.

“100 BİN IRAKLI TÜRKİYE’YE SIĞINABİLİR”

Reuters’ın haberine göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Musul operasyonu, 100 bin Iraklının Türkiye ve Suriye’ye kaçmasına neden olabilir” açıklamasında bulundu.

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