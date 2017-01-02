BM’den saldırıya ilişkin kınama

İstanbul’daki kanlı terör saldırısına dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Saldırı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kınandı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İstanbul’daki terör saldırısını kınayarak saldırının sorumlularının yargı önüne çıkarılmasının ve tüm BM üyelerinin Türkiye’ye bu konuda destek vermesinin önemini vurguladı.

BMGK’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da gece kulübünde gerçekleştirilen saldırı, barbar ve iğrenç olarak tanımlandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, Türk Hükümeti ile kurbanların yakınlarına taziye dilekleri sunuldu.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu ifade edilen açıklamada, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine gitmesi gerektiği belirtildi.

KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın İstanbul’daki terörist saldırıyı kınadığını belirterek, “Türkiye ile yas tutuyor ve mağdur ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, terörle mücadelenin uluslararası toplumun önceliği haline getirilmesi çağrısı yaptı. İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında Buteflika, “10 yılı aşkın bir zamandır terörle mücadele eden Cezayir, dost Türk halkının çektiği sıkıntıların farkındadır ve terörle mücadele uluslararası toplumun önceliği oluncaya kadar Türk halkına destek olmaya devam edecektir” ifadesini kullandı. Buteflika mesajında, Cezayir hükümeti ve halkı adına, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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