BM’den hain saldırıya ilişkin sert kınama

BM Güvenlik Konseyi, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını “en sert biçimde” kınadı.



BMGK’daki 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, İstanbul’daki “adi ve korkakça işlenen terör saldırısında” en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin yaralandığı kaydedildi.

SALDIRI “EN SERT BİÇİMDE” KINANDI

Saldırının “en sert biçimde” kınandığı bildiride, Türk hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajları sunuldu.

TÜM ÜLKELERE TÜRKİYE İLE AKTİF İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğu vurgulanan metinde, tüm ülkelere, söz konusu terör saldırısının failleri, organizatörleri ve azmettiricilerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılması için Türkiye ile aktif iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

MEŞRU GÖRÜLEMEYECEK BİR SUÇ

Bildiride, gerekçesi her ne olursa olsun ve her nerede ve kimler tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyecek bir suç olduğunun altı çizilerek tüm üye ülkelerin terörle uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri gereğince mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

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