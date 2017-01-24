BM’den Astana görüşmeleriyle ilgili önemli açıklama

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler’den önemli bir açıklama geldi.

AFP’nin haberine göre, Astana’da Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz” açıklamasında bulundu.

Şam rejimi ve Suriye muhalefeti arasındaki dolaylı görüşmelerle ilgili konuşan De Mistura, “Çok yoğun tartışmalar oluyor. Çünkü bu sadece bir belge değil. Düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili… Bu da Suriye’deki insanların hayatları anlamına geliyor” dedi.

MUHALİFLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Astana’daki görüşmelere katılan muhalifler adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, “Rusya’dan ateşkes konusunda adım atacaklarına dair taahhüt aldık. Biz yalnızca sözleri değil, uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ebu Zeyd, Rus heyet ile dün yapılan görüşmelere değinerek, Rusya’dan ateşkes konusunda adım atacaklarına dair taahhüt aldıklarını söyledi.

“Biz yalnızca sözleri değil uygulamaları bekliyoruz” diyen Ebu Zeyd, bugün de 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin kalıcılaştırılması için görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

“BİZ TASLAĞI GÖRMEDİK”

Ebu Zeyd, “Şu ana kadar sonuç bildirisinin taslağı üzerine tartışmalar oldu. Biz taslağı görmedik. Bize iletilmedi. Dolayısıyla resmi şekilde elimize geçene kadar konuşamayız. Sosyal medyaya sızdırıldığına göre, o metin bizim için nihai bildiri değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye, Rusya ve Kazakistan, toplantının başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa yapıyorlar” ifadesini kullanan Ebu Zeyd, “Başarı için somut adımların atılması gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engel, rejimin ülkenin farklı yerlerinde ateşkes ihlallerini sürdürmesi ve halkı tehcir etmesi. Özellikle Barada Vadisi gibi yerlerde halk, ‘Sizi İdlib’e göndereceğiz’ tehditlerine maruz kalıyor” diye konuştu.

Toplantının uzayıp uzamayacağı sorulan Ebu Zeyd, “Biz hedef uğruna buraya geldik. Uzayıp uzamayacağı garantör ülkelerin inisiyatifinde. Bizim için önemli olan hedefimizi elde etmek” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail