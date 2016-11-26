Bizim Ev katılımcılarından çok özel sergi

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi Fotoğraf Atölyesi’nde eğitim alan bireyler, eserlerini “Işığımdaki Dünya” adlı sergiyle beğeniye sundu.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarına Bahadır Öztuna, Emine Özgenlik ve Serpil Savaş tarafından gönüllü olarak temel fotoğrafçılık ve görsel algı geliştirme eğitimleri verildi. Eğitimler, engelli bireylerin, bakmak ve görmek arasındaki farkı yorumlamalarını sağlamak ve toplum, sosyal yaşam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla verildi. 4 ay süren eğitimler sonunda engelli bireyler, çalışmalarını açtıkları sergiyle taçlandırdı. Eğitime katılan bireyler, atölye kapsamında Bursa’nın çeşitli yerlerinde çektikleri fotoğrafları “Işığımdaki Dünya” adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Konak Kültürevi’nde gerçekleşen sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Portre, manzara ve detay fotoğrafların yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü. Sergide, görme engelli bireyler için de fotoğraflar, kabartma yazı ile betimlendi.

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gönüllü olarak eğitim veren eğitmenleri ve atölye katılımcılarını başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Kısa sürede güzel çalışmanın ortaya konduğunu belirten Başkan Bozbey, “3 gönüllü eğitmenimiz ve Bizim Ev eğitmenleri eşliğinde 10 arkadaşımızın katıldığı çok verimli bir fotoğraf atölyesi çalışması yapıldı. Temmuz ayında atölye ile başlayan süreç, bugün sergiyle son buldu. Onların çekmiş olduğu fotoğrafları hep beraber büyük bir hayranlıkla izledik. O anları yakalamak çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel fotoğrafları bizlerle buluşturan Bizim Ev katılımcılarını da tebrik ediyorum. Arkadaşlarımızın bu güzel anları bizlere yaşatmaya devam edeceklerine inanıyorum” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, gönüllü eğitmenler Bahadır Öztuna, Emine Özgenlik ve Serpil Savaş’a katkıları için teşekkür belgesi verdi. Bozbey, atölye katılımcılarına da katılım sertifikalarını verdi.

Toplam 40 eserin yer aldığı sergi, 1 Aralık tarihine kadar izlenime açık kalacak.

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