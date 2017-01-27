Bisikletçiler Mysia Yolları için toplanıyor

Nilüfer Belediyesi, bisiklet tutkunlarını bir araya getiren çok sayıda grup ve derneklerle birlikte Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı düzenliyor.

11-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek çalıştay, Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları Alanı’nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayacak. Bisiklet kenti Nilüfer, çok sayıda bisikletçiye, örnek bir çalışma için ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de ses getiren ve ilgi gören projeler üreten bisiklet grupları ve dernekleri, bu alanda yazılar yazan blog yazarları, doğa sporları alanında faaliyet gösteren derneklerin de aralarında yer aldığı çok sayıda sivil toplum örgütüyle birlikte Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı düzenlemeye hazırlanıyor.

Nilüferli bisikletseverlerden oluşan Çalıştay Düzenleme Komitesi, 11-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı programını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı. Başkan Bozbey, çalıştayın hem bisiklet kullanımına ilgiyi ve bisiklet tutkunları arasında dayanışmayı artıracağını hem de Mysia Yolları’nın tanıtımına önemli katkıda bulunacağını belirtti. Nilüfer’de bisiklet kullanımını arttırmak için çalıştıklarını ve bu amaçla bisiklet yollarını 142 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozbey, “Bisiklet kullanımını teşvik edecek tüm çalışmaların yanındayız” dedi.

10 İLDEN 80 BİSİKLETÇİ KATILACAK

Nilüferli bisikletseverlerin Nilüfer Belediyesi’ne yaptıkları önerinin kabul edilmesi üzerine hayata geçirilen Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı’nda yeni fikirler, uygulamalar ve düzenlenebilecek etkinlikler ele alınacak. 11-12 Şubat tarihleri arasında Nilüfer’de gerçekleştirilecek çalıştay, 2016 yılında yapılan düzenlemelerle doğa tutkunların ilgi odağı haline gelen Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları Alanı’nın hem Türkiye’de hem de yurtdışında daha fazla tanıtılması anlamında büyük önem taşıyor. Bursa ile birlikte toplam 10 ilden 80 bisikletçinin yer alacağı çalıştaya katılacakların 40’ı Bursalı bisiklet tutkunu olacak.

Bisiklet meraklıları iki günlük çalıştayın ilk gününde Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları Alanı’nda çalışma gerçekleştirecek. İkinci günde de deneyim paylaşımı yapılacak. Çalıştaya katılan bisiklet meraklıları kendi şehirlerindeki faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili sunumlar yapacaklar. Çalıştayda yapılacak paylaşımlar ve gündeme getirilecek öneriler ilerleyen süreçte hem Mysia Yolları için hem de başka alanlar için ortak çalışmalara zemin hazırlayacak.

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