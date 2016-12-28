Birlik ve Beraberliğin önemini konserle anlattılar

Türkün Holding Müzik Topluluğu tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu, yaklaşan yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği “Birlik ve Beraberlik” temalı konseriyle dinleyenlere büyülü anlar yaşattı.

Sunuculuğunu Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı’nın yaptığı konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Hüseyin Taşçeşme yönetiminde “Ömrümce Hep Adım Adım Her Yerde Seni Aradım” adlı şarkının seslendirilmesiyle başladı.

Merinos Ataürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve “Sevmekten Kim Uslanır” adlı şarkıyla devam eden konserde izleyiciler seslendirilen şarkılarla mest oldu.

Eşsiz güzellikteki eserleriyle ruhların ilacı olan Türk Sanat Müziği’nin en seçkin örneklerinin dinleyicilerle buluştuğu bu özel etkinliğin ilk bölümü solo ve koro şarkılarla son buldu.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçıları Ayşe İnak Ekiz sahne aldı. Coşkunun artarak devam ettiği konserde, sahneye alkışlar arasında çıkan Ayşe İnak Ekiz, seyircileri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı.

“Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var”

Konserin finalinde sahneye çıkarak ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ ve ‘Onuncu Yıl Marşı’ nı konuk sanatçı Ayşe İnak Ekiz ve koroyla birlikte seslendiren Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Türk Sanat Müziği’nin yarattığı coşkuyla muhteşem anların yaşandığı bu özel konserle birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Burada sahne alan arkadaşlarımız birbirleriyle o kadar güzel kenetlendiler ki, bizlerin geleceğe güvenle bakmamız noktasında ışık oldular. Bununla birlikte, her biri ayrı bir değer ifade eden Türk Sanat Müziğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için oldukça önemlidir. Türk Sanat Müziği Koromuzu bugün gerçekleştirdikleri konserle layıkıyla bu büyük sorumluluğunun da üstesinden gelebileceklerini gösterdiler. Bugünlerde birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle koromuzun verdiği konser, birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi noktasında çok önemli mesajlar verdi. Türkün ailesi olarak bizler dedelerimizden bize miras kalan ‘Türkün’ soyadını taşımaktan gurur duyarız ve duymaya da devam edeceğiz. Bu özel günü bizlere yaşatan koromuza ve eserleriyle bizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçıları Ayşe İnak Ekiz ’e teşekkür ediyorum”

Konser, Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün tarafından TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçıları Ayşe İnak Ekiz’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Hüseyin Taşçeşme’ye ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı’ ya çiçek ve plaket takdimiyle son buldu.

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