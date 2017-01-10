‘Bir şehir, Bin emek; Bursa İpeği’ sergisi açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe öncülüğünde, ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ sloganı ile başlatılan çalışmalar ürünlerini vermeye başladı.

Bursa tarihinin kilometre taşları arasında yer alan ancak zamanla, istediği yoğun uğraş ve gelişen teknoloji nedeniyle üretimi durma noktasına gelen Bursa İpeği yeniden canlanıyor.

İpeğin tarihine ve adına yaraşır düzeyde bir kent markası olarak canlandırılması için başlanan çalışmalar, çok aşamalı bir süreci içeriyor. Süreç kapsamında ipekböcekçiliği yapan köylüleri destekleyen, eski ipek fabrikalarını çalışır hale getiren, ilçelerde üretim atölyeleri açan ve Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ni kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bu yoğun temponun ardından ulaşılan sonucu ve elde edilen ürünleri Bursalılarla paylaşıyor.

Kozasından ipliğine, kumaşından son ürününe Bursa’da yeni bir ipek çağı başlıyor. ‘Bir şehir, Bin emek; Bursa İpeği’ adlı ipek ürünleri sergisi, 17 Ocak Salı tarihinden itibaren Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde izlenime sunuluyor. Serginin açılışı, 17 Ocak Salı günü saat 14.00’da gerçekleştirilecektir.

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