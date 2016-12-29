Bir savaş dramı “Muna”

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu film, savaşta ailesini kaybeden Gazzeli küçük Muna’nın hikayesini konu ediniyor. Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz ve Önder Furkan Besli’nin üstlendiği filmde Leyla Göksun, Turgay Aydın, Kaan Çakır, Erkan Taşdöğen, Suzan Genç, Sabahattin Yakut, Leyla Erdoğan ve çocuk oyuncu Pınar Balkış rol aldı.



“TRT TV Filmleri Projesi” kapsamında çekilen 33 filmden biri olan “Muna”, “TRT Ev Sineması” kuşağında, ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak

Senaryosunu Pınar Ordu, Nur Araboğa, Feza Doğru ve Ayşe Türk’ün kaleme aldığı film, savaşta ailesini kaybeden Gazzeli küçük Muna’nın hikayesini konu ediniyor.

Beyaz perdede 2016 Haziran’da sinemaseverlerle buluşan “Muna”nın yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz ve Önder Furkan Besli’nin üstlendiği filmin kostüm tasarımı Semanur Yaşar, müzikleri ise Coşkun Karademir imzası taşıyor.

Görüntü yönetmenliğini Burak Yazıcı’nın yaptığı “Muna”da, Leyla Göksun, Turgay Aydın, Kaan Çakır, Erkan Taşdöğen, Suzan Genç, Sabahattin Yakut, Leyla Erdoğan ve çocuk oyuncu Pınar Balkış rol alıyor.

Gazzeli Muna’nın dramı

Muna’nın yakınlarını ararken yaşadığı dramı ve hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi anlatan filmin konusu özetle şöyle:

“Gazze’de yaşayan altı yaşındaki Muna ve ailesinin evine, İsrailli askerler tarafından baskın yapılır. Bu baskından çok iyi bir şekilde saklanarak kurtulan Muna, bir süre sonra sokaklarda ailesini aramaya başlar. Muna yaşlarında bir kızı olan ve kısa bir süre önce büyük bir felaket yaşayarak çocuğunu kaybeden Ela, savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları’na katılarak İstanbul’dan Gazze’ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna’nın yolları Gazze sokaklarında kesişir. Kendi ile çok mücadele eden Ela, küçük kıza yardım etmeye karar verir ama Muna’ya yardım etmek o kadar kolay değildir. Ela’yla birlikte Muna’ya yardım etmek isteyen, doktor Ali ve onun arkadaşı Süleyman, bir süre sonra kendilerini de savaşın bir parçası olarak göreceklerdir.”

Film yarın saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.

KAYNAK: AA

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