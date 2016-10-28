Bir babanın yürek burkan isyanı

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde 18 yaşındaki Cansu Kaya’nın ölümüyle ilgili 25 yaşındaki N.D. ve 18 yaşındaki M.P.Ç.’nin ağırlaştırılmış ömürboyu hapis istemiyle yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıklarken sanıkların kasten öldürme, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ömür boyu ve 22 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi.



Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde garson olarak çalıştığı restorandan geçen yıl 14 Haziran’da mesai bitimi ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Cansu Kaya’nın, 3 gün sonra Dalyan Kanalı Çandır Geçişi Mevkii’nde su üzerinde cesedi bulundu. Genç kız 17 Haziran’da gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaya’nın son olarak Dalyan’daki restoranda garson N.D. ve lise öğrencisi M.P.Ç. ile birlikte yürüdüğü görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınıp tutuklanan N.D. ve M.P.Ç. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

RAPORLAR ÇELİŞTİ

Muğla Adli Kurumu’nda yapılan ilk otopside Kaya’nın boynunda basıya bağlı ekimoz (kanın cilt altına sızması), kafada travmaya başlı hematomlar (kanın damar dışına çıkması) ve genital bölgesinde kanamalı yırtık tespit edildi. Ancak mahkeme sürecinde aynı bulguları inceleyen İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu, Kaya’nın suda boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiğini tespit ederek, tecavüz ve cinayet bulgularına rastlanılmadığı yönünde yeni bir rapor düzenledi. Bunun üzerine mahkeme heyeti geçen 10 Haziran’da Kaya’nın öldüğü noktada keşif yaparak, bilirkişi ve dalgıçlar eşliğinde Kaya’nın ölüm nedenini araştırdı. Mahkeme heyeti geçen 24 Haziran’da savunmalar, adli tıp raporu, keşif izlenimleri ve dalgıç görüşlerini dikkate alarak tutuklu sanıklar N.D. ve M.P.Ç.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tahliye sonrası davanın 10’uncu duruşması Fethiye Adliyesi’nde bugün yapıldı. Duruşma öncesi adliye önünde polis tarafından kontrol noktaları kurularak, güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar N.D. ve M.P.Ç., Cansu Kaya’nın babası Osman Kaya ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Duruşma, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Büyükşimşek’in esas ilişkin görüşünü açıklaması ile başladı. Sanıklar N.D. ve M.P.Ç.’nin olay tarihinden itibaren verdiği ifadelerin sürekli birbiriyle çeliştiği belirtilen savcı, Kaya’nın anal bölgesindeki kızarıkla, genital bölgesindeki yırtıklı kanamaya, bir açıklama getirilemediği belirtildi. Kaya’nın başında darp, boynunda ise yara izleri tespit edildiği belirten Savcı Büyükşimşek, sanıkların ifadesine göre suya düştüğü yerin 5 metre derinliğinde olduğunu ancak yapılan keşifte bölgede Kaya’nın başını çarpabileceği herhangi bir cisme rastlanmadığını aktardı. Olay sonrası sanıkların kimseden yardım talebinde bulunmadığını belirten Savcı, Kaya’nın eşyalarının saklanması ve sanıkların arama çalışmalarına katılmasının hayatın normal akışına uymadığını belirtti. Savcı Büyükşimşek, sanıkların genç kız ile aralarında fiziksel temas olmadığını iddia etmelerine karşın doktor raporlarında N.D.’nin karın bölgesinde tırnak izi, M.P.Ç.’nin ise sol kolunda sıyrık ve çatlak izi tespit edildiği belirtti. Büyükşimşek, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu’ndan gelen raporda Kaya’nın suda boğulma sonucu öldüğü belirtilse de söz konusu raporun Kaya’nın baş ve boyun kısmındaki yara izleri ile cinsel istismar bulgularına ilişkin gerçeği değiştirmeyeceğini kaydetti.

Savcı Büyükşimşek sanıkların ‘Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan’ ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı Büyükşimşek ayrıca sanıkların, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenen cinsel istismar suçundan 8-15 yıl,kişiyi fiili işlemek veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanmaktan 2-7 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Büyükşimşek son olarak suçun birden fazla kişi ile ve cinsel amaçla işlenmesinden dolayı sanıklara verilecek cezaların yarı oranında arttırılması gerektiğini söyledi.

TUTUKLAMA İSTEMİ REDDEDİLDİ

Cansu Kaya’nın avukatları, savcının bu görüşüne karşı sanıkların tekrar tutuklanmasını isterken savunma için süre istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin adli kontrol şartlarını eksiksiz yerine getirdiğini belirterek tutuklamSa talebinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

“KIZIMI YEDİNİZ HALA GÜLÜYORSUNUZ”

Tutuklama istemini reddeden mahkeme heyeti, savunma için avukatları süre vererek duruşmayı, erteledi. Osman Kaya duruşma salonundan çıkarken sanıklara tepki göstererek “Kızımı yediniz hala gülüyorsunuz” dedi. Kaya polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM

Adliye çıkışında ise Fethiye Kadın Platformu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, eylem yaptı. Cansu Kaya’nın fotoğraflarını taşıyan kadınlar sloganlar atarken, Osman Kaya eylemi oturduğu kaldırımda cep telefonuyla konuşarak izledi. Cansu Kaya’nın İsmail Can Varol, savcının esasa ilişkin görüşlerinden memnun olduğunu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

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