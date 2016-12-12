Binlerce kişi teröre tepki için yürüdü

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen çifte terör saldırısı Bağcılar’da düzenlenen yürüyüş ile lanetlendi.



İki bini aşkın Bağcılarlı, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nden İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına kadar yaptıkları yürüyüş sırasında gür bir sesle terörü lanetleyerek, her zaman devletinin ve polisin yanında olduklarını haykırdı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların da yeraldığı yürüyüşe iki bini aşkın ilçe sakini katıldı. Sancaktepe Mahallesi’ndeki Çarşı Caddesi’nden başlayan yürüyüş sırasında ilçe sakinleri beraberlik mesajları verdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ulaşan kortej, burada canları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yanında olduklarını haykırdı. Terör saldırısında şehit düşen polis memurlarının ruhuna Fatiha okuyan ilçe sakinleri, Emniyet Müdürlüğü önünden istiklal marşı okuyarak ayrıldı.

“Mevlid okutuldu”

Terör saldırısına gür sesiyle karşı duran Bağcılarlılar, yürüyüş sonrası Merkez Camisi’nde okunan Mevlid-i Şerif’i dinledi. Camiyi dolduran ilçe sakinleri bolca dua etti, şehitlerin ruhuna fatiha okudu.

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