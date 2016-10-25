Bingöl’den acı haber
25 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bingöl’den üzücü bir son dakika haberi.. Bingöl’ ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Önceki gün Bingöl’ün Genç ilçesinde, Öğretmenevi Kavşağı’nda zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 2 polis şehit olmuştu.

Teröristler 2 gün sonra bu defa askeri aracı hedef aldı. Yine Bingöl’ ün Genç ilçesinde  Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

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