Bingöl’den acı haber

Bingöl’den üzücü bir son dakika haberi.. Bingöl’ ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Önceki gün Bingöl’ün Genç ilçesinde, Öğretmenevi Kavşağı’nda zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 2 polis şehit olmuştu.

Teröristler 2 gün sonra bu defa askeri aracı hedef aldı. Yine Bingöl’ ün Genç ilçesinde Yeniyazı köyü mevkiinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

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