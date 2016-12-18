Bilim dünyasını yasa boğan ölüm

“Heimlich manevrası” olarak adlandırılan ve insanların boğulmasını engellemek için kullanılan tekniği keşfederek, on binlerce insanın ‘hayatını kurtaran’ ABD’li doktor Henry Heimlich, 96 yaşında öldü.



Doktor Heimlich, dün Ohio eyaletinin Cincinnati şehrindeki bir hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Heimlich, 1974 yılında, insanların solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmalarını önlemek için bir teknik keşfetti.

ABD’li doktor, kendi adının verildiği bu teknik sayesinde 100 binden fazla insanın hayatının kurtarıldığını belirtmişti.

Heimlich geçen Mayıs’ta Cincinnati kentinde kaldığı huzurevindeki bir kadının hayatını bizzat bu tekniği uygulayarak kurtardığını açıklamıştı. Daha önce sadece simülasyonlarda bu tekniği uygulayan ünlü doktor, Mayıs ayındaki olayın, gerçekten boğulmak üzere olan bir insan üzerinde bizzat Heimlich manevrası kullandığı ilk vaka olduğunu belirtmişti.

HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

— Hastaya ayaktayken ya da oturur durumda arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

— Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

— Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

— Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanılır.

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