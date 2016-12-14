Bilim avcıları ile BTM`de eğlence dorukta

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) ‘Bilim Avcıları’, mekanın ziyaretçilerine birbirinden ilginç gösterileriyle eğlenceli anlar yaşatıyor.

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) fizikten kimyaya, biyolojiden fen bilimlerine kadar birçok farklı temada gerçekleştirilen bilimsel şovlar, nefes kesiyor. BTM’nin ‘Bilim Avcıları’ ekibi tarafından hazırlanan bilimsel gösteriler, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor.

Dünyanın sayılı bilim şenliklerinden birini gerçekleştiren ve BTM Exhibit tarafından yerli imkânlarla üretilen 300’ün üzerinde deney düzeneği ve gezici sergileri ile Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezi özelliğine sahip olan ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’, bilime meraklı ziyaretçilerini birbirinden renkli sürprizlerle ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ‘Bilim Avcıları’ ekibinin bilimsel şovları, başta çocuklar olmak üzere bilime meraklı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Temel bilimler geçmişine sahip özel tiyatro eğitimi alan görsel şov ekibi, onlarca farklı temada ve geniş bir yelpazede sundukları gösterilerini renkli bir sahne performansı ile taçlandırıyor. Öğrencilere teorik bilgileri pratik deneylerle uygulamalı olarak sunan ekip, farklı temalarda kimya ağırlıklı birbirinden ilginç bilimsel deneyi de gözler önüne seriyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki bilimsel şovlar tema üzerine kurgulu bilimsel deneylerle de sınırlı değil… Minik mucitlerin favori etkinliği, BTM içindeki karanlık odada gerçekleştirilen Bubble şovlar da büyük ilgi görüyor. Geniş bir çember yardımıyla oluşturulan dev baloncukların yarattığı görsel şölen, miniklerin olduğu kadar ebeveynlerinin de beğenisini topluyor. Minik mucitler, BTM’de yaş gruplarına göre belirli seans aralığıyla gerçekleştirilen bilimsel şovlarla bilimin eğlenceli yönüyle tanışma fırsatı buluyor.

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