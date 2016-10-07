Bilecik’te armudun alternatifi üretildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen, halk arasında “Japon armudu” olarak bilinen ‘naşhi’, üretici ve tüketici için alternatif ürün oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ‘naşhi’, farklı tadıyla üretici ve tüketici için alternatif ürün oldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayri Sağlam, yaptığı açıklamada, naşhinin Japonca “armut” anlamına geldiğini ve Türkiye’de de “naşhi armudu” olarak bilindiğini söyledi.

Bu armudun ılıman bölgelerde yetiştiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

“Bilinen birkaç çeşidi var. Ülkemiz için alternatif bir meyve türü ya da armut çeşidi olarak görülebilir. Diğer armut çeşitlerinin 800-bin 200 saat kış döneminde dinlenmeye ihtiyacı varken naşhi grubu armutların dinlenme süresi sadece 600 saat. Ilıman bölgelerde rahatlıkla yetişebiliyor. Ancak yaz sıcaklarını sevmediği için dikkat etmek gerekir. Yediğiniz zaman farklı bir lezzeti var. Armut, elma, kavun hatta alıç tadını dahi alabiliyorsunuz. Meyve eti her zaman sert ve gevrek, bu nedenle de gerçekten oldukça önemli bir alternatif ürün formunda. Genellikle ülkemizde hasadı temmuz ayının ikinci yarısında başlıyor.”

“YİYEN, TEKRAR YEMEK İSTİYOR”

İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde naşhi armudu üreticisi Mehmet Aslan da bu ürünün anaç fidelerini 2007 yılında yurt dışından getirttiklerini söyledi.

Naşhinin lezzetli, dayanıklı, bakımı kolay ve ekonomik getirisi yüksek bir meyve olduğunu belirten Aslan, “Türk halkı naşhiyi yeni tanımaya başladı. Yiyen birisi tekrar yemek istiyor. İlk yıllarda pazarlamada sıkıntı çekiyorduk ancak tanınmaya başladıkça tercih edilmeye başladı. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nden talep geliyor.” dedi.

Naşhinin hasat döneminin ağustosta başladığını ve eylül sonuna kadar devam ettiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

“Ürün çok lezzetli, diğer armutlara göre aroması farklı. Aroması hem armut hem de kavun tadını andırıyor. Geçen yıl 10 bin fidan dikildi. Büyük boylarını üreterek, yurt dışına sevkiyatlarını yapacağız. Türkiye’de birçok ile pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Piyasada değer görmeye başladı. Şu an 70-80 ton civarında ürün elde edebiliyoruz. Önümüzdeki sezonlarda rekolteyi 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, naşhi armudunu daha fazla üretip, diğer armutlarla rekabet edecek duruma getirmek. Tüketicilerimizin Osmaneli’nin naşhi armudunu tatmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: AA

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