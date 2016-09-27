Bıçakcıoğlu beşinci kez Türkiye şampiyonu

24-25 Eylül tarihlerinde 37’si düzenlenen İstanbul Rallisi, otomobil sporları tutkunlarının yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Son dört yılın Kadın Pilotlar Birincisi Simin Bıçakcıoğlu; İstanbul Rallisi’ni de zaferle tamamlayarak, matematiksel olarak beşinci Türkiye Ralli Şampiyonası kadın pilotlar birinciliğini garantiledi. Bıçakcıoğlu Çorum rallisi ile resmileşecek şampiyonluğundan sonra 5 kez üst üste Türkiye Ralli Şampiyonası’da birinci olarak kırılması zor bir rekora imza atacak.

Türkiye’nin en eski ve en köklü uluslararası otomobil sporları organizasyonu Türkiye Rallisi, 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:30’da İstanbul Park Oto Pazarı’nda verilen start ile başladı. Yarış severlerin büyük ilgi gösterdiği İstanbul Rallisi’nde son dört yılın Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Birincisi Simin Bıçakcıoğlu, yarışı birincilikle tamamladı. Bıçakcıoğlu, bu birincilikle birlikte Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son etabı olan Çorum Rallisi’nden önce matematiksel olarak Türkiye Ralli Şampiyonası birinciliğini garantiledi. Simin Bıçakcıoğlu ayrıca erkek pilotlarla birlikte mücadele ettiği Grup N yarışlarında da 3’üncülük başarısı gösterirken adına yarıştığı Neo Motorspor da Türkiye Ralli Şampiyonası’nda takım olarak ilk 3’de yer almayı garantilemiş oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı etabı olan İstanbul Rallisi’nde Neo Motorspor adına,Mitsubishi EVO IX ile Kerim Tar co-pilotluğunda yarışan Bıçakcıoğlu, CPM Yazılım vePalamut Group ana sponsorluğunda Klass Magazin, A&S Transport katkılarıyla yer aldığı mücadele için; “2016 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı etabı olan İstanbul Rallisi’ni de birincilikle tamamladık. Artık son yarışta şampiyonluğumu ilan edeceğim için çok mutluyum. Bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını şampiyonlukla almak heyecan verici. Üst üste 5’inci şampiyonluğum her açıdan çok değerli. Takımımla uzun yıllardır çalışmamın meyvesi olacak aslında bu birincilik. Son yarışa da motivasyonum yüksek çıkacağım. Hedeflerim 5’inci şampiyonluğumla birlikte artık daha da büyük olacak. Takımım Neo Motorspor ile kırılması zor bir rekora imza atacağım için çok heyecanlıyım.” dedi.

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