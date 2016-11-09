Beyaz Saray’ın yeni sahibi Trump oldu

ABD, 45. başkanını seçmek için sandık başına gitti. 2016 Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, favori Demokrat Parti adayı Hillary Clinton karşısında seçimi önde bitirdi. Pensilvanya eyaletindeki 20 delegeyi de kazanan Trump 274 delegeye ulaşarak ABD Başkanı oldu.



Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın delege sayısı 274’e ulaştı. Trump, ABD’nin 45’inci başkanı oldu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR!

09.43: ABD’nin yeni başkanı Donald Trump oldu. Pensilvanya eyaletindeki 20 delegeyi de kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump 274 delegeye ulaşarak başkan seçildi. Trump’ın, ABD başkanı seçilmek için 270 delegeye ihtiyacı vardı. Demokrat Parti Hillary Clinton’ın ise delege sayısı şu an 218.

09.05: Yasama organları Senato ve Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçi Parti liderliğini sürdürüyor. Senato’da Cumuhuriyetçi sandalye sayısı 48, Demokratların sandalye sayısı 46. Şu an için belli olmayan sandalye sayısı 6.

Temsilciler Meclisi’nde ise Cumhuriyetçiler kontrolü tamamen ele geçirdi. Salt çoğunluk olan 218’i geçerek şimdiden 223 sandalye kazandı. Demokratlar ise 160 sandalyede kaldı. Halen belli olmayan 52 koltuk var. Ancak bunları Clinton’ın partisi bile alsa değişiklik olmayacak

08.35: Senato’da Cumuhuriyetçilerin sandalye sayısı 48, Demokratların sandalye sayısı 46. Şu an için belli olmayan sandalye sayısı 6.

Temsilciler Meclisi’nde ise Cumhuriyetçiler kontrolü ele geçirdi. Salt çoğunluk olan 218’i geçerek şimdiden 221sandalye kazandı. Demokratlar ise 158 sandalyede kaldı. Halen belli olmayan 56 koltuk var.

08.30: Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, 6 delegeye sahip Nevada eyaletini kazanarak delege sayısını 215’e çıkardı. Yarışı önde götüren Donald Trump ise 254 delegeye sahip. 270 delegeye ulaşan aday, ABD’nin yeni başkanı olacak.

08.12: Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Iowa eyaletini de kazanarak delege sayısını 254’e çıkardı. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın delege sayısı ise şu anda 209. Trump’ın başkan seçilmesi için sadece 16 delegeye ihtiyacı var.

07.58: ABD seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi için de seçim yapıldı. Temsilciler Meclisi’nde şu ana kadar Cumhuriyetçi Parti 206 sandalyeye ulaşırken, Demokrat Parti 146 sandalye kazandı. Senato seçimlerinde de Cumhuriyetçi Parti önde gidiyor. Senato’da Cumhuriyetçi Parti 48, Demokrat Parti 44 sandalye kazandı.

07.51: Son olarak Georgia eyaletini kazanan Cumhuriyetçi aday Trump delege sayısını 247’ye çıkardı. Demokrat aday Clinton’ın delege sayısı ise şu anda 209’da bulunuyor. Başkan seçilmek için 270 delege gerekiyor. Trump’ın oy oranı yüzde 49, Clinton’ın ise yüzde47 oldu. Trump’ın Arizona’daki seçim merkezinde sevinç yaşanıyor.

07.41: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Trump’ın delege sayısı 231’e çıktı. Clinton’ın delege sayısı ise 209’da kaldı. Trump, Wisconsin eyaletini de kazandı.

07.15: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump’ın delege sayısı 221’e ulaştı. Kuzey Carolina ve Utah eyaletleri Trump’ın oldu. Demokrat Parti adayı Clinton’ın delege sayısı ise 197’da kaldı. Şu ana kadar Trump 22, Clinton 15 eyalette seçimi kazandı.

07.04: ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton 55 delegesi olan Kaliforniya eyaletini kazandı. Trump’ın 200, Clinton’ın ise şu anda 190 delegesi bulunuyor. Trump şu ana kadar 20, Clinton 15 eyalette kazandı.

06.55: ABD başkanlık seçimlerinde bir kritik eyalet daha Trump’ın oldu. Florida’yı kazanan Donald Trump delege sayısını 196’ya çıkardı. Clinton’ın delege sayısı ise şu anda 131’de bulunuyor. Trump 20 eyalette, Clinton 13 eyalette seçimi kazandı.

06.49: ABD başkanlık seçiminde sonuçlar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump 167 delegeyle önde gidiyor. Demokrat aday Clinton’ın delege sayısı ise şu anda 131. Trump 19, Clinton ise 13 eyalette kazandı.

06.39: ABD başkanlık seçiminde Trump 167 delegeyle önde gidiyor. Şu an itibariyle Clinton’ın delege sayısı ise 122. ABD başkanı seçilmek için 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. Trump 19, Clinton 12 eyalette seçimi kazandı.

06.27: ABD başkanlık seçimlerinde Trump, şu ana kadar sayılan oyların 34 milyon 636 binini alarak 167 delegeye ulaştı. Demokrat Clinton ise 33 milyon 134 bin oyla 109 delege kazandı.Trump kritik eyaletlerden biri olan Ohio’yu kazandı. Trump 19, Clinton ise 11 eyalette seçimi aldı.

06.21: ABD başkanlık seçimlerinde şu anda Trump 18 eyalette, Clinton 11 eyalette kazandı. Ülke genelinde oyların yüzde 51’i sayıldı. Trump yüzde 48.9, Clinton ise yüzde 46.9

06.16: ABD başkanlık seçimlerinde Trump önde gidiyor. Trump’ın delege sayısı 149’a yükselirken, Clinton’ın 109’da kaldı. Başkan seçilmek için 270 delege gerekiyor. Seçim öncesi Demokrat aday Hillary Clinton’a açık destek veren New York Times gazetesi, seçimi Trump’ın kazanacağını ön görüyor.

06.02: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump önde gidiyor. Trump’ın şu anda 139, Clinton’ın ise 104 delegesi bulunuyor. Başkan olmak için 270 delege gerekiyor. Ülke genelinde oyların yüzde 43’ü sayıldı. Trump’ın oy oranı yüzde 48.9, Clinton’ın ise yüzde 47.

05.52 Demokrat Parti başkanı adayı Hillary Clinton’dan ilk açıklama geldi. Clinton: Sonuç ne olursa olsun ekibime teşekkür ediyorum. Ülke genelinde oyların yüzde 37’si sayıldı. Trump’ın oy oranı yüzde 49.2, Clinton’ın oy oranı yüzde 47.

05.46: ABD başkanlık seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde şu ana kadar Cumhuriyetçi Parti 109, Demokrat Parti ise 84 sandalye kazandı. Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki seçimi kazandığı belirtiliyor.

05.40: ABD’de ülke genelinde Trump’ın 136, Clinton’ın 104 delegesi bulunuyor. Seçimi kazanmak için 270 delege gerekiyor. ABD başkanlık seçiminde ülke genelinde oyların yüzde 34’ü sayıldı. Trump’ın oy oranı yüzde 49.7, Clinton’ın yüzde 46.3

05.30: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump, şu ana kadar sayılan oyların 20 milyon 534 binini alarak 129 delegeye ulaştı. Clinton ise 19 milyon 200 bin oyla 97 delegede kaldı.

05.25: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın önde gitmesi Meksika para birimi pezonun yüzde 8.5 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Trump başkan seçilmesi halinde Meksika sınırına duvar çekeceğini ve parasını da Meksiya’ya ödeteceği sözünü vermişti.

05.23: ABD başkanlık seçiminde Clinton şu ana kadar New York, Vermont, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Delaware, Illinois, Rhode Island ve Washington DC eyaletlerini, Trump ise Kentucky, Indiana, Batı Virgina, Güney Carolina, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Teksas, Mississippi, Alabama ve Wyoming eyaletlerini kazandı. Cumhuriyetçi aday Trump önde gittiği Florida’yı kazanırsa 29 delege kazanacak.

05.12: ABD seçimlerinde ülke genelinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın şu anda 97 delegesi, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump’ın 128 delegesi bulunuyor. Ülke genelinde 270 delege alan seçimi kazanıyor. Clinton 9, Trump 15 eyalette kazandı. Oy oranı ise Clinton’ın yüzde 46, Trump’ın yüzde 50.

04.35: ABD seçimlerinde senato ve temsilciler meclisinde de yarış devam ediyor. Senato seçimlerinde Demokratlar önde gidiyor. Demokratlar şu ana kadar 39, Cumhuriyetçiler ise 37 sandalye kazandı. Temsilciler meclisinde ise Cumhuriyetçiler 68, Demokratlar ise şimdiye kadar 36 sandalye kazandı. Temsilciler meclisini Cumhuriyetçi Parti’nin kazanması bekleniyor.

04.30: ABD başkanlık seçimlerinde ülke genelinde Clinton yüzde 46, Trump yüzde 50 oy oranına sahip. Ülke genelinde şu anda Clinton’ın 68, Trump’ın ise 66 delegesi bulunuyor. Başkan seçilmek için 270 delege kazanmak gerekiyor.

04.28: ABD başkanlık seçiminde Clinton şu ana kadar Vermont, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Delaware ve Washington DC eyatlerini, Trump ise Kentucky, Indiana, Batı Virgina, Güney Carolina, Oklahoma ve Tennessee eyaletlerini kazandı.

04.25: ABD genelinde Clinton’ın oy oranı yüzde 46, Trump’ın oy oranı ise yüzde 50.

04.19: ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olarak Donald Trump’ın rakibi olan Marco Rubio, kritik eyalet Florida’da seçimi kazanarak yeniden senatör seçildi. Clinton ve Trump’ın Florida’da oy oranları yüzde 48.5 olarak eşitlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre Clinton 8, Trump 7 eyalette kazandı.

04.03: ABD seçimlerinde ülke genelinde Clinton’ın 68, Trump’ın 48 delegesi bulunuyor. Şu ana kadar Clinton 8, Trump 6 eyalette kazandı. Başkan seçilmek için 270 delegeyi kazanmak gerekiyor.

03.51: Kritik eyaletlerden Kuzey Carolina’da Cumhuriyetçi aday Trump yüzde 54’le önde gidiyor. Bir diğer kritik eyalet olan Ohio’da yüzde 51’le Trump önde bulunuyor. ABD genelinde oyların yüzde 4’ü sayıldı. Ülke genelinde Trump yüzde 49, Clinton’ın oy oranı yüzde 47. Ülke genelinde Trump’ın 33, Clinton’ın 3 delegesi buluyor.

03.36: Cumhuriyetçi aday Batı Virginia’daki 5 delegeyi de kazanarak ülke genelinde delege sayısını 24’e yükseldi. Clinton’ın ise şu anda ülke genelinde 3 delegesi bulunuyor.

03.20: ABD genelinde şu an itibariyle Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın oy oranı yüzde 52, Clinton’ın ise yüzde 44. Kritik eyalet Florida’da Trump’ın oy oranı yüzde 50, Clinton’ın ise yüzde 47.

03.06: Cumhuriyetçi aday Donald Trump Kentucky ve Indiana eyaletinde kazanacak. Demokrat aday Hillary Clinton ise Vermont eyaletinde seçimi alacak. Şu anda Trump’ın 19, Clinton’ın ise 3 delegesi bulunuyor. Seçimi kazanmak için 50 eyalette 270 delege almak gerekiyor.

02.46: Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Kentucky eyaletinde yüzde 68, Indiana eyaletinde yüzde 70’le önde gidiyor.

02.25: ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Azusa’da seçim merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin yakalandığı belirtiliyor. Saldırı sonrası seçim merkezi kapatıldı.

02.15: Indiana ve Kentucky’de sandıklar kapandı. ABD’nin Kentucky eyaletinde sandıklar açıldı. Oyların yüzde 1’i sayıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump oyların yüzde 75’ini Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ise oyların yüzde 24’ünü aldı.

01.58: ABD eski Başkanı George W. Bush ve eşi Laura Bush’un Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a oy vermediği açıklandı. Amerikan CBS televizyonuna konuşan Bush’un sözcüsü Freddy Ford, Eski Başkan Bush ve eşi Laura Bush’un Trump ve Clinton’a oy vermediğini ve boş oy kullandıklarını söyledi. Yine Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham da, oyunu Trump’a değil bağımsız aday Evan McMullin’e verdiğini belirtti. Lindsey Graham, Cumhuriyetçi Parti aday adayı olarak Trump’a karşı yarışmıştı.

01.18: CNN televizyonunun anketine göre, seçmenin yüzde 38’i değişim istiyor. Seçmenin yüzde 62’si kime oy vereceğine eylül ayı öncesi karar verdi. Seçmenin yüzde 22’si tecrübeye oy verdiğini belirtiyor. 30 yaş altı seçmenin yüzde 54’ü Clinton, yüzde 34’ü ise Trump’a oy verdi. Seçmenin yüzde 63’ü münazaralara göre karar verdi.

Seçmenin yüzde 52’sine göre en önemli konu ekonomi. Seçmenin yüzde 58’i adalet sisteminin adil olmadığını düşünüyor, yüzde 25’i tepki oyu verdiğini belirtti, yüzde 52’si DAEŞ’le mücadeleyi başarısız buluyor.

01.11: ABD halkı oy vermeye devam ederken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan mesaj atarak taraftarlarına seslendi. Taraftarlarını oy vermeye çağıran Trump, “Gevşemeyin, oy vermeye devam edin! Seçimin sonuçlanmasına daha çok var! Şu anda iyi gidiyoruz ama daha çok zaman var. Haydi Florida!” mesajı attı.

00.56: Seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtiliyor. Özellikle iki adayın başa baş gittiği Kuzey Carolina ve Michigan eyaletlerinde seçmenler oy vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. Batı demokrasilerine göre, ABD’de seçimlere katılım oranı oldukça düşük. 2012 yılında 219 milyon seçmenin sadece yüzde 54.8’i sandık başına gitmişti.

00.39: İnternet arama motoru Google arama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump az farkla Demokrat aday Hillary Clinton’ın önünde gidiyor. Son birkaç saat içerisinde Trump, 11 eyalette Clinton’dan daha fazla aranmaya başlandı.

00.11: İlk sandık çıkış anketleri 01.00’de gelmeye başlayacak.

23.07: Trump’ın Nevada’da sandıkların kapanmasının ardından oy kullanılmasına izin verildiği yönünde seçim merkezine açtığı dava yargıç tarafından reddedildi.

22.50: Cumhuriyetçi aday Donald Trump Amerikan televizyonu Fox News’e bağlanarak olası seçim sonucu hilesinden bahsetti. Trump, bazı seçim merkezlerinde oylama makinelerinin Cumhuriyetçi oyları Demokratlara verilmiş gibi gösterdiği yönünde haberler aldıklarını söyledi

22.31: ABD’de oy verme işlemi Türkiye saatiyle dün 14.00’te başladı. Tüm sandıkların Türkiye saatiyle 08.00’te kapanması bekleniyor.

21.30: Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump’ın kampanyası Nevada’daki bir seçim merkezi aleyhine dava açtı.

Trump’ın kampanya ekibi, Nevada Clark County’deki seçim merkezinde sandıkların kapanmasının ardından da insanların oy kullanmasına izin verildiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Nevada’daki eyalet mahkemesinde dava açıldı. Dava dilekçesinde ofis görevlisinin eyalet yasalarını ihlal ettiği belirtildi ve ofisteki oyların diğer oylardan ayrı tutulması istendi.

ABD SEÇİMİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

ABD halkı, başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre için de oy kullanacak. ABD Kongresi’nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyenin bulunduğu Senato’nun üçte biri ve bazı valilikler için de bugün halk tercih yapacak.

ABD’deki farklı saat dilimlerinden dolayı, oy verme işlemlerinin başlayışı ve bitişi eyaletlerin yer aldığı dilime göre değişiyor. Doğu yakasının saat dilimi göz önünde bulundurulduğunda, oy verme işlemleri doğudaki eyaletlerde yerel saatle 06.00’da (TSİ 14.00) başladı.

Ülkede 37 eyaletin yanı sıra başkent Washington’da seçmenler, 26 Ekim’den itibaren erken oy verme veya mazeretli oy verme işlemlerinden yaralandı. Ancak halkın çoğunluğu oyunu bugün kullanıyor.

Erken oy verme sürecinde yaklaşık 40 milyon seçmenin, 8 Kasım’ı beklemeden oylarını kullandığı belirtiliyor. Öte yandan seçimlere katılımın yine de çok yüksek olması beklenmiyor. Bu seçimlerde kayıtlı yaklaşık 230 milyon seçmen bulunurken, bugün yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

EN FAZLA OY BAŞKAN SEÇİLMEYE YETMİYOR

ABD seçim sistemine göre seçimde en fazla oyu almak, başkan seçilmek için yetmeyebiliyor.

Ülkede seçim sistemi, her eyaletin, başkanı ayrı ayrı seçmesi üzerine kurulu. Federal yönetim yapısının bulunduğu ülkede halk, her eyalette partilerin başkan adayına bağlı olan “seçici” grubuna oy veriyor. Eyaleti kazanan başkan adayı, eyaletlerin nüfus yoğunluğuna göre belirlenen seçici delegelerin tamamını da kazanmış oluyor. Dolayısıyla seçici delegelerde çoğunluğu alan, ülkenin de başkanı oluyor.

Bu nedenle gözler Hillary Clinton ile Donald Trump’ın halkın ne kadarının oyunu aldığında değil, hangi eyaletleri kazandığında olacak.

TRUMP’IN BAHSETTİĞİ OYLAMA MAKİNESİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir seçmen oyunu Trump’a vermek istiyor ancak oylama makinesi, Trump seçeneğine izin vermezken, hemen yanında Clinton seçeneği yanıyor.

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