Beştepe’de önemli zirve

Saat 18:30’da başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yapacağı Güvenlik Zirvesi’ne Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu akşam 18.30’da başlayan Güvenlik Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

BAŞBAKAN, BAKANLAR VE GENELKURMAY BAŞKANI KATILDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ilgili bürokratlar katıldı.

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