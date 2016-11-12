Beden dili uzmanları Trump ve Obama’yı değerlendirdi
ABD Başkanı Obama ve başkanlık seçiminin galibi Trump’ın Beyaz Saray’daki buluşmasını inceleyen beden dili uzmanları ilginç saptamalar yaptı.
* Obama aşırı derecede yorgun ve umutsuz, Trump çekingen, biraz da korkmuş haldeydi.
* Her ikisinin oturuşu da alfa pozisyonundaydı, “Ben bir erkeğim” der gibiydi.
* Obama’nın bacakları daha ayrıktı, yani “En üstte hâlâ ben varım” diyordu.
* Trump’ın elleri aşağıya doğruydu, yeni öğrendiği bir durum nedeniyle belirsizlik içindeydi.