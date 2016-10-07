Bebek bakım kabinleri annelerin hayatını kolaylaştırıyor

Bursa’da ilk defa hayata geçirilen ve diğer şehirler tarafından örnek alınan, ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri’ Bursalılardan yoğun ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu kabinler sayesinde çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkan anneler, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer aramak zorunda kalmıyor. Bursa’nın yoğun bölgelerine ve çeşitli ilçelere konumlandırılan kabinlerin içinde; bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası gibi annelerin işini kolaylaştıracak materyallerin yanı sıra, LCD bilgi ekranı ve bilgilendirici broşürler de yer alıyor. Kabinin dış kısmında ise biri engellilere ait olmak üzere 2 adet ATM ve bekleme noktasında kitaplık yer alıyor.

Anne sütünün öneminin vurgulandığı ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’ kapsamında, emzirme kabinlerinin de annelere büyük kolaylık sağladığı, anne sütüne her daim ihtiyaç duyan bebeklerin de hijyenik ortamda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade ediliyor.

Kabin kartı için başvuru

Bursa ve ilçelerinde yer alan 14 adet emzirme kabinine giriş için özel kart sistemi kullanılıyor. Anne-bebek güvenliği düşünülerek hazırlanan kişiye özel kartlara sahip olmak için; anne kendi kimliği ve çocuğun kimliğiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Tarihi Bina’da (Heykel) ‘Engelliler Birimine’, ilçelerde ise belediye binasındaki hizmet masalarına başvuru yapıyorlar. Kartlar, hiçbir ücret ödemeden annelere anında teslim ediliyor. Kart sahibi olmak için Bursa’da ikamet etme şartı bulunuyor fakat kabin kartı ile Türkiye’deki tüm emzirme kabinlerinden faydalanılabiliyor.

Kabin kartının geçerlilik süresi çocuğun doğumundan itibaren 2 yıl, fakat engelli çocuklar için bu süre uzatılabiliyor. Kart okutularak girilen kabin kapıları, anne ve çocuk içeriye girdikten sonra otomatik olarak kapanıyor. Kabinin ortalama kullanım süresi olan 15 dakikadan sonra kabine başka bir kullanıcı da girebiliyor.

Anneler çok memnun

Bebek Bakım ve Emzirme Odası’ndan faydalanmak için şimdiye kadar 500 anne müracaat etti. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar, bebekli anneler için önemli bir ihtiyacın Büyükşehir Belediyesi sayesinde giderildiğini vurgulayarak hijyenik bir ortamda bebeklerine bakım yaptıklarını ifade ettiler.

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