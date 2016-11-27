BBC’nin 100 Kadın Festivali Meksika’da

BBC’nin 21 Kasım’da başlayan 100 Kadın sezonunun ilk festivali Meksika’da düzenlendi. Mexico City’deki festivale binlerce kişi katıldı.

Festivalde, müzik grupları sahne aldı, kadınların yarıştığı spor etkinlikleri düzenlendi.

Ayrıca açık oturumlarla münzalarar düzenlendi.

Festivalin en genç performans sanatçısı 13 yaşındaki Angela Aguilar mariachi grubuyla sahneye çıktı.

Genç sanatçı, müzik endüstrisinin erkekle tarafından domine edildiğini belirtip, “Umarım bu değişir. Bir kadın olarak kimse bana ayrımcılık yapmadı ama bu sorunun var olduğunu biliyorum. Bunu değiştirmek istiyorum” diye konuştu.

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