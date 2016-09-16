Bayram ziyaretinde akıl almaz hırsızlık

Bursa’da bayram ziyaretine giden vatandaşın altınları çalındı.



Olay merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki M.U., bayram ziyareti için evden çıktı. Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından eve gelen M.U., altınlarını sakladığı yerde bulamadı.

Polis ekiplerine haber veren M.U., 30 bin liralık altınlarının biran önce bulunmasını istedi.Gerekli incelemeleri yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : İHA

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