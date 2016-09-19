Bayram tatili yerli turiste yaradı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörüne önemli yansımasının olduğunu belirterek, “Bayramda Türkiye genelinde konaklama tesislerinde yaklaşık 700 bin yerli turistin tatil yaptığını düşünüyoruz.” dedi.



Ayık, yaptığı açıklamada, genel anlamda bakıldığında uzun tatillerin insanların daha rahat hareket etmelerini sağladığını, bunun turizm sektörüne yansımasının da çok iyi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin, özellikle çocuklu aileler için son tatil fırsatı olduğunu belirten Ayık, “Onun iç pazarda çok ciddi bir hareketlilik oldu. Bu sene genel olarak da iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandı. İç pazarda 10 milyon kişilik bir potansiyel var. Bunu turizmci bu yıl çok daha iyi gördü. Önümüzdeki yıllarda iç pazarda tatilalışkanlıklarını geliştireceğiz. Yatırımcı ve işletmeci arkadaşlarımız da geleceğe dönük planlarını bu şekilde yapmaya başladı. Diğer pazarlardan kaybettiğimiz payları iç pazardaki yoğun taleple karşılayabileceğimizi tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İç pazardaki sürekliliği artırmaya devam edeceklerini, özellikle güney sahillerinde uzun yaz dönemi bulunduğunu belirten Ayık, bayram tatilinin ardından orta yaş, orta üstü, emekli gibi grupları hedef alarak yerli turist hareketliliğini devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki turistik tesislerde yaklaşık 700 bin kişinin tatil yaptığını düşündüklerini, bunun içinde Antalya’nın payının yaklaşık 250-300 bin kişi olduğunu belirten Ayık, Antalya’da yaklaşık 600 bin yatağın bulunduğunu ve Kurban Bayramında yatakların yaklaşık yüzde 40’ını yerli misafirlerin doldurduğunu ifade etti. Ayık, “Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, otellerin tamamı doluydu.” dedi.

RUS VE ALMAN PAZARINDA ARTIŞ

İç turizmin yanı sıra bayramda Almanya ve Rusya’dan da ciddi bir hareketlilik sağlandığını, özellikle Rusya’dan hem tarifeli hem de “charter”da yoğun uçuş yapıldığını kaydeden TÜROFED Başkanı Ayık, “Şu anda net sayıları bilmiyoruz fakat Rusya ve Almanya’dan da çok ciddi hareketlilik yakaladık. İki pazarda da ciddi talep artışı var. Bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam eder.” değerlendirmesinde bulundu.

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