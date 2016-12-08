Başsavcılığın gizli belgesi darbeciden çıktı

Ankara Başsavcılığı 15 Temmuz öncesi, darbe girişimine katılanların olduğu bin 17 kişilik listeyi “gizli” koduyla Genelkurmay’a gönderdi. Liste Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu’nun odasından çıktı

Ankara Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ’nün mali yapısı, soru hırsızlığı, usulsüz dinleme gibi faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların yanı sıra TSKiçindeki yapılanmasıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu istihbarat analiz raporu hazırladı. Raporda, aralarında FETÖ’nün kumpas soruşturmalarında da imzası bulunan bin 17 kişinin ismi yer aldı. Başsavcılık, hazırladığı raporu, 2016 yılı içerisinde “gizli” koduyla Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdi. Raporda, Milli Güvenlik Kurulu’nca terör örgütü ilan edilen FETÖ’nün mensubu olduğu değerlendirilen bu kişilerin 2016 YAŞ’ta terfi ettirilmemesi, ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı. Gizli olarak gönderilen söz konusu raporun ise eski Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu’nun eline geçtiği ortaya çıktı. Talu’nun yanı sıra general, binbaşı, yüzbaşı ve teğmenlerin isimlerini içeren listeyi gören FETÖ’cülerin deşifre olduklarını anlayarak 2016 YAŞ’ı beklemeden 15 Temmuz’u gerçekleştirdiği kaydedildi. Darbe girişiminin ardından savcılığın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı’nda arama yapılmıştı.

KASASINDA ÇIKTI

Talu’nun odasında yapılan aramada, kilitli kasada, Başsavcılığın Genelkurmay’a gönderdiği “gizli” kodlu rapor da çıktı. Söz konusu raporun 2016 YAŞ’ta değerlendirileceği ve birçok ismin emekliye sevk edilebileceği, bu nedenle darbe girişimi için YAŞ’tan önce düğmeye basıldığı belirtildi. Savcılığın söz konusu listede yer alan isimlerden kaçının darbeye katıldığı ve tutuklu olduğuyla ilgili analiz çalışması devam ediyor.

LİSTENİN BAŞI ÖZTÜRK

Başsavcılığını Genelkurmay’a bildirdiği bin 17 kişilik listede, darbe girişiminde yer alan önemli isimlerin olduğu öğrenildi. Bunların başında darbe girişiminin 1 numarası olarak gösterilen Akın Öztürk geliyor. Listedeki diğer kritik isimlerin ise, “Eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı Mehmet Dişli, eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Baki Kavun, eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Mustafa Özsoy, eski Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Başkanı Vekili Tuğamiral İrfan Arabacı, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancı, Deniz Kuvvetleri Denetleme Değerlendirme Başkanı Ali Murat Dede, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Şener Topuç, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Sami Balcı, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Faruk Bal ile Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş”un olduğu bildirildi.

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