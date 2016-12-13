Başörtüsüz fotoğrafını yayınladı, tutuklandı

Suudi Arabistan’da, başkent Riyad’da popüler bir kafenin önünde çekilmiş başörtüsüz fotoğrafını Twitter’daki ‘Melek el-Şehri’ adlı hesabından paylaşan bir kadın tutuklandı.

Fotoğrafa tepki gösteren birçok kişi “İsyancı Melek el-Şehri’nin tutuklanmasını talep ediyoruz” etiketiyle paylaşımlar yaparak genç kadının tutuklanmasını istediler.

Destekçileri ise 20’li yaşlardaki kadını, ABD’de siyah hakları için mücadele eden ve bindiği bir otobüste beyaz bir yolcuya yer vermediği için tutuklanan Rosa Parks’a benzetti.

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Kimliği açıklanmayan ve Melek el-Şehri olarak bilinen kadın, geçen ay Twitter’da evinden abaya giymeden ve başörtüsü takmadan çıktığını yazarak bir ceket ve renkli bir kıyafet giydiği fotoğrafını paylaşmıştı.

‘Erkeklerle yasak ilişki konuşmakla’ suçlanıyor

El-Şark gazetesinin haberine göre genç kadın, birinin fotoğrafı ihbar etmesi üzerine tutuklandı.

Emniyet yetkilisi Favaz el-Mayman, El-Şark gazetesine yaptığı açıklamada kadının ülkede uygulanan yasaları ihlâl ettiği için hapiste olduğunu söyledi.

Mayman ayrıca kadının ‘akrabası olmayan erkeklerle yasak ilişkiler hakkında açıkça konuşmakla’ suçlandığını ifade etti.

Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik oldukça sıkı kıyafet kuralları bulunuyor. Kadınların başörtüsüz gezmeleri ve araba kullanmalarının yasak olduğu ülkede, kadınların akraba olmadıkları erkeklerle sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.

Geçtiğimiz Temmuz’da Suudi kadınlar Twitter’da “Ben kendimin vasisiyim” etiketiyle paylaşımlar yaparak hayatlarındaki erkek kontrolünü protesto etmiş, “vasilik düzeninin” değişmesini istemişti.

İnternette başlatılan imza kampanyasında 14 bin Suudi kadın imza atmıştı.

Kasım’da ise Suudi Prens El Velid bin Talal, kadınlara uygulanan araba kullanma yasağının kaldırılabileceğini söylemişti.

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