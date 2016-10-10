Başkonsolos Almohammad’den Vali Küçük’e ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Fahad Musa Almohammad’ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İzzettin Küçük;”Kuveyt bizim hem turizm hem de emlak sektöründe sıkı ilişkilerimizin olduğu dost bir ülke. İlişkilerimize önümüzdeki kış ve yaz sezonunda pozitif yönde bir ivme kazandırmayı amaçlıyoruz.”dedi.

Vali İzzettin Küçük’e Bursa’daki görevinde başarı dileklerini ileten Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Fahad Musa Almohammad ise;”Bursa çok uzun yıllardır Kuveytli vatandaşlarımızın özellikle tercih ettiği illerden. Hem kültürel yapılarımızın benzerliği hem de Bursa’nın dünyada yaşanılabilir şehirler sıralamasında ilk ellinin içinde 28. Şehir olması bunun yanında Türkiye’de 1. olması Bursa’nın tercih edilmesinin haklı sebeplerinden. Ayrıca emlak sektöründe hem şirket bazında hem de bireysel anlamda ilgi duyulan bir şehir. Bu dostane havayı karşılıklı olarak pekiştirmek adına Bursalı yatırımcıları ve gezginleri Kuveyt’e davet ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

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