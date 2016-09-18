Başkentte kritik toplantı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 22 ilin valisi güvenlik toplantısına katılmak için İçişleri Bakanlığının çağrısıyla Ankara’ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 22 ilin valisi ile Ankara’da güvenlik toplantısı düzenliyor. Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarının değerlendirildiği öğrenildi. Kritik toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan ve ilgili bürokratlar katılıyor.

Kaynak:İHA

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