Başkanlık seçimlerinde geri sayım

ABD’de başkan adayları, salı günkü başkanlık seçimleri öncesinde son kozlarını oynuyor.



ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, cumartesi günkü seçim kampanyasını 3 eyalette sürdürdü. Son günlerde daha çok rakibiyle çekişmeli eyaletlerde seçim çalışmaları yürüten Trump, Florida ve Kuzey Carolina’da seçmenlerle buluştu.

Trump, öğleden önce Florida eyaletinin Tampa kentinde buluştuğu kalabalığa destekleri için teşekkür etti.

Demokrat Parti’li rakibi Hillary Clinton’ın, hip hop şarkıcısı Jay-Z ve eşi Beyonce gibi ünlü isimlerle sahneye çıkmasını eleştiren Trump, etkinliklere katılımı arttırmak için bedava konser bileti dağıtmaya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Trump, şunları söyledi:

“Alanları doldurmak için Jay-Z’ye ihtiyacımız yok. Biz bunu geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Alanları dolduruyoruz çünkü bizim söylediklerimizi siz beğeniyorsunuz ve Amerika’yı yeniden mükemmel yapmak istiyorsunuz. Hepsi bu.”

Daha sonra rakibiyle büyük çekişme yaşadığı Kuzey Carolina eyaletine geçerek, Wilmington şehrinde seçmenlere hitap eden Trump, “Hillary Clinton, tüm bu ünlüleri ve başarısız olmuş siyasetçileri kampanyası için kullanıyor. Bense tek başımayım, ailem var.” dedi.

Trump, ilerleyen saatlerde Batı yakasındaki Nevada eyaletinde seçim çalışmalarını sürdürecek.

Geçmiş dönemdeki seçimlerde Cumhuriyetçiler ile Demokratların birbirlerine üstünlük kurduğu eyalette, kamuoyu yoklamalarında Trump’ın, Clinton’a yüzde 6 üstünlük sağladığı yorumları yapılıyor.

Trump’ın eşi Melania yine sahnede

Trump’ın eşi Melania Trump da Kuzey Carolina’daki etkinlikte kısa konuşma yaptı.

Eşinin iyi bir koca, baba ve büyükbaba olduğunu dile getiren Melania Trump, “Donald, bu ülkeye çok önem veriyor. İstifini bozmadan oturup Amerikalıların işlerini kaybetmelerine ve halkın gitgide güvensiz olmasına daha fazla göz yumamazdı. Fırsat verildiği takdirde Donald, Amerika’yı yeniden mükemmel hale getirecek.” ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin temmuz ayındaki genel kurulunda yaptığı seçim konuşmasında ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın 2008’deki konuşma metnini kopyalamakla suçlanmış, “hırsızlık” iddialarının ardından uzun bir süre konuşma yapmamıştı. Melania Trump, o tarihten sonraki sessizliğini ilk kez perşembe günü eşinin Philadelphia’daki seçim etkinliğine katılarak bozmuştu.

Clinton’a yağmurlu hava engeli

Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton da cumartesi gününü Florida eyaletinde geçiriyor.

Cuma akşamı Ohio eyaletinde hip hop şarkıcısı Jay-Z ve eşi Beyonce’la destekçilerinin karşısına çıkan Clinton, yağmurun azizliğine uğradı. Pembroke Pines’daki etkinliğini aniden bastıran yağmur nedeniyle kısa kesmek zorunda kalan Clinton, kürsüde sadece 8 dakika konuşabildi.

Yağmur altında bekleyen kalabalığı öven Clinton, “Donald Trump’ın yanlışlarını size anlatmam gerekmiyor ancak şunu bilmenizi istiyorum. Ben, benimle aynı fikirde olan, benimle aynı düşünmeyen, bana oy verecek ve vermeyecek olan herkesin başkanı olmak istiyorum. Geleceğimiz, ülkemiz, çocuklarımız ve torunlarımız için oy kullanalım. Tanrı sizi korusun.” diyerek sahneden indi.

Clinton, kampanyasına ilerleyen saatlede Pennsylvania’da devam edecek, sahneye pop şarkıcısı Kate Perry ile çıkacak.

Yarın 3 eyalette seçim kampanyası yapacak olan Clinton, Florida, Ohio, ardından da New Hampshire eyaletine geçerek çalışmalarına devam edecek. ABD Başkanı Barack Obama da Florida’nın Orlando kentine giderek Clinton için oy isteyecek.

Donald Trump ise yarınki seçim çalışmalarını Iowa eyaletinde sürdürecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail