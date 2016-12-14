Başkan Türkyılmaz’dan geçmiş olsun ziyareti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, terör örgütü üyelerinin saldırısına uğrayan Abdülcabbar İlhan ile rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören Nurten Keni’yi ziyaret etti.

Göreve geldiği günden beri iyi ve kötü günde hemşehrilerinin yanında olmaya gayret gösteren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaklaşık iki ay önce Van’da ailesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında terör örgütü üyelerinin saldırısına uğrayarak yaralanan Şehit Feyyaz İlhan’ın babası Abdülcabbar İlhan ile Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Nurten Keni’yi ziyaret etti. Zeytin Dalı ekibi ile birlikte İlhan’ı evinde ziyaret eden Türkyılmaz, yaşanan acıların son bulmasını temenni etti. Yaşanan olayı İlhan’ın ağzından da dinleyen Türkyılmaz, “Ülkemiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için umutlarımız ve ümitlerimiz var. Umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Bizlerde sizlerin acısını paylaşarak, her zaman yanınızda olduğumuzu bilin” dedi. Türkyılmaz ve Abdülcabbar İlhan teröre ve işbirlikçilerine bir kez daha lanet okurken, şehit annesi Cahide İlhan ise gözyaşlarını tutamadı.

NURTEN TEYZE’NİN İSTEĞİ YERİNE GELDİ

Başkan Türkyılmaz, Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 74 yaşındaki Nurten Keni’yi ziyaret etti. Keni’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Türkyılmaz, Keni’nin sağlığı hakkında da bilgiler aldı. Başkan Türkyılmaz’ı çok görmek istediğini kendisine refakat eden Zeytin Dalı ekibine ileten Nurten teyzenin isteği de yerine gelmiş oldu. Türkyılmaz’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini ve sevincini dile getiren Nurten Teyze, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı da Türkyılmaz’a teşekkür etti.

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