Başkan Türkyılmaz, Mudanyaspor’a sahip çıktı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Mudanyaspor, Mudanya Belediyesi tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı Mudanya Belediyesi İlçe Stadyumu’nda maçlarını oynayacak. Başkan Türkyılmaz, ilgili yazıyı imzalayarak BASKF’a gönderdi.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ederek ilçemizi temsil eden Mudanyaspor, Mudanya Belediyesi’nin İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından maçlarını İlçe Stadyumunda oynayacak.Tahsisi Mudanya Belediyesi’nde olan ve 08 Ağustos 2016 tarihinde Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetlemeler sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilerek stadyumun maçların oynanmasına uygun hale getirildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve belediyemize tahsisli olan İlçe Stadyumunda gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Mudanyaspor maçlarını ve antrenmanlarını ilçe stadında rahatlıkla yapabilecek” ifadelerini kullandı.

“MUDANYASPOR’A DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Mudanyaspor’a her koşulda sahip çıktıklarını ve hiçbir zaman takımı yarı yolda bırakmadıklarının altını çizen Başkan Türkyılmaz, “İlçe stadımızda yer zemin döşemeleri yenilendi. Soyunma, hakem ve yönetim odaları, saha giriş koridoru, yedek kulübeleri onarılarak daha kullanışlı hale getirildi. Tribünler boyanarak, koltuklar numaralandırıldı” dedi. Stadyumun maçları oynamaya uygun hale getirildiğine vurgu yapan Türkyılmaz, “Mudanyaspor’umuza her zaman olduğu gibi desteklerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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