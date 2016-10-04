Başkan Mustafa Dündar KADEM’i ağırladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcileri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.



KADEM Bursa İl Temsilcisi Hatice Akbaş Şahin ve yürütme kurulu üyelerini Ördekli Kültür Merkezi’ndeki makamında kabul eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’de kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayattaki varlığını hissettirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Ancak birileri ısrarla ülkemizde kadınların durumlarının kötü olduğu yönünde bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. Bu noktada Türkiye’deki kadına bakış açısı ile Avrupa’daki bakış açısını iyi bilmek lazım. Bu algı operasyonlarına karşı kadınlarımızın dernek ve benzeri sivil toplum yapıları altında bir araya gelmesi, kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkma adına son derece önemli” dedi.

İl Temsilcisi Hatice Akbaş Şahin de, kendilerine verdiği destek için Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “KADEM, kadının sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta kendini ispatlamasına destek veren bir yapı. Bunun için ulusal ve uluslararası zeminde çok ciddi çalışmalarımız var. Kadınlarımızın haklarını öğrenmesi adına çalışmalarımız var” dedi.

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